Khởi tố 24 người trong đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Ngày 26/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá có quy mô lên đến gần 1.200 tỷ đồng, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố 24 người.

Trong số những người bị khởi tố, có 5 người bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 19 người bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Nguyễn Đức Nghiêm (trái) và Nguyễn Công Võ tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi. Đây là một trong những vụ án cá độ bóng đá có quy mô lớn bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, triệt xóa trên địa bàn.

Các đối tượng lợi dụng sức nóng của World Cup 2026 vừa qua để hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật đấu tranh triệt xóa.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng liên quan, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu và từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây.

Một số đối tượng liên quan tại cơ quan công an

Bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Đức Nghiêm (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu.

Từ khoảng tháng 2/2026 đến khi bị triệt xóa, Nghiêm sử dụng tài khoản tổng trên trang web “bong88ag.com”, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược trên Internet.

Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Võ (SN 1991, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.