Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng

(VTC News) -

Tối 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dướ hình thức cá độ bóng đá do Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá trước đó.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 97 bị can để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Công an TP.HCM khởi tố thêm 12 bị can trong hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.

Đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng tập trung điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, triệt xóa đường dây.

Sau thời gian xác minh, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng triệt phá đường dây, triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc.

Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng nhiều đối tượng khác đã nhận các tài khoản cá độ cấp master từ các đối tượng ở Campuchia.

Từ các tài khoản này, nhóm đối tượng tiếp tục chia thành nhiều tài khoản cấp agent và member, giao cho các bị can và người chơi trên địa bàn TP.HCM cùng nhiều tỉnh, thành sử dụng để cá độ bóng đá thông qua website Bong88.com.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, đường dây đã sử dụng số tiền ước tính hơn 3.500 tỷ đồng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo Công an TP.HCM, đường dây hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức theo nhiều cấp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và mở rộng trên nhiều địa phương.

Đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập 150 người có liên quan để tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.