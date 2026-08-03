Chuyển cơ quan điều tra vụ gần 1 tấn thịt heo nghi nhiễm tả châu Phi

(VTC News) -

Cụ thể, gần 1 tấn thịt heo và các sản phẩm từ heo có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với virus dịch tả châu Phi, vừa được Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật đến cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng địa phương kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông N.T.K tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)

Trước đó, ngày 27/7, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông N.T.K tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 977,8 kg thịt heo và các sản phẩm từ heo được chứa trong các dụng cụ sơ sài, không bảo đảm điều kiện vệ sinh.

Qua kiểm tra thực tế, một số sản phẩm có biểu hiện đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên lấy 9 mẫu để kiểm nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm I, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I xác định 7/9 mẫu dương tính với virus dịch tả châu Phi.

Một số sản phẩm có biểu hiện đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)

Quá trình làm việc ban đầu, chủ cơ sở khai nhận địa điểm kinh doanh đồng thời là nơi sơ chế động vật và sản phẩm động vật. Số thịt heo và sản phẩm từ heo được thu mua từ nhiều nguồn trên thị trường để sơ chế, pha lọc trước khi bán ra phục vụ tiêu dùng.

Ngày 29/7, Đội Quản lý thị trường số 9 tiếp tục phối hợp với Công an phường Mỹ Hào, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực II xác minh vụ việc. Theo kết quả xác minh ban đầu, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng hóa do trực tiếp thu mua từ nhiều nguồn khác nhau. Khi giao dịch, người bán thông tin đây là heo yếu hoặc heo chết nên được bán với giá thấp hơn thị trường. Sau khi thu mua, số hàng hóa được đưa về cơ sở để sơ chế, pha lọc và bán ra thị trường làm thực phẩm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả xét nghiệm, tài liệu thu thập được và ý kiến thống nhất của các cơ quan tham gia phối hợp, vụ việc được xác định có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trên cơ sở đó, ngày 29/7/2026, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đang tạm giữ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo ông Trần Thế Mạnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, từ đầu đến nay, đơn vị đã chuyển 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.