Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng, khởi tố 9 bị can

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng, đồng thời khởi tố 9 bị can liên quan.

Gồm Châu Chí Phước (SN 1991), Lê Trọng Thảo (SN 1985), Tô Ngọc Minh (SN 1987), cùng trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Văn Dĩ (SN 1991, trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

Đối tượng cầm đầu Châu Chí Phước tại Cơ quan CSĐT. (Ảnh CAND)

Các bị can Nguyễn Thành Đồng (SN 1987, trú phường Bình Thuận); Võ Mễ Kế (SN 1984), Bùi Đình Hải Đăng (SN 1984), Nguyễn Khiết Tâm (SN 1992), cùng trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng và Lưu Quang Huy (SN 1987, trú xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện Châu Chí Phước (SN 1991, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) cùng một số đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ và triệu tập các đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CAND)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu tháng 5/2026, trước thời điểm World Cup khởi tranh, Châu Chí Phước đã liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Min" tại TP.HCM để nhận một tài khoản cá cược cấp Super Master trên hệ thống Bong88.

Từ tài khoản này, Phước tiếp tục chia thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member, giao cho các đối tượng khác quản lý, điều hành nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến để hưởng lợi bất chính.

Từ tháng 6/2026 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây này lên tới hơn 200 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.