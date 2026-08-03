Phú Gia hiện thực hóa tầm nhìn 'dịch chuyển tọa độ sống' tại Quy Nhơn

(VTC News) -

Kết quả vượt kỳ vọng

Chiều 1/8, “Hành trình gieo bóng mát - Vun gốc lành, đón đô thị xanh” đã diễn ra tại Phú Gia Royal Park Quy Nhơn với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, khách hàng, đại lý, đối tác của Phú Gia cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Sự kiện ghi nhận hơn 400 người tham dự, vượt xa con số khách mời dự kiến ban đầu.

Sự kiện trồng cây diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều đoàn hội.

Theo cơ chế của chương trình, với mỗi cây xanh được trồng, Phú Gia đóng góp 100.000 đồng vào quỹ cứu trợ phường Quy Nhơn Nam. 428 cây xanh đã được trồng trong chương trình cùng số tiền đóng góp từ Phú Gia và các đại lý, đối tác đã mang về tổng cộng 65 triệu đồng cho quỹ này, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội và phát triển cộng đồng tại địa phương.

Đại diện chủ đầu tư Phú Gia trao tặng quỹ cứu trợ phường Quy Nhơn Nam.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động trồng cây, chương trình còn tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng trong hành trình xây dựng một môi trường sống xanh và bền vững.

Quy Nhơn: Tọa độ sống mới

Sau khi sáp nhập vào tỉnh Gia Lai, Quy Nhơn đang sở hữu lợi thế kết nối hiếm có giữa đại ngàn và biển xanh, đồng thời hưởng lợi từ sự phát triển đồng bộ về hạ tầng, du lịch và kinh tế vùng. Những chuyển động này đang dần được thị trường bất động sản ghi nhận, khi dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển về các đô thị biển mới nổi, thay vì chỉ tập trung vào các thị trường đã bão hòa.

Theo Phú Gia, đó cũng là cơ sở để doanh nghiệp theo đuổi tầm nhìn “dịch chuyển tọa độ sống”, góp phần đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến của những lựa chọn an cư mới, nơi con người tìm thấy một môi trường sống xanh, cộng đồng gắn kết và giá trị phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Phú Gia cho rằng việc phát triển các dự án bất động sản cần song hành với việc kiến tạo những giá trị lâu dài cho địa phương. Bên cạnh đầu tư hạ tầng và không gian sống, doanh nghiệp hướng tới xây dựng môi trường sống hấp dẫn hơn thông qua các hoạt động vì cộng đồng, phát triển mảng xanh và nâng cao chất lượng đô thị.

Trong định hướng ấy, “Hành trình gieo bóng mát” không đơn thuần là một hoạt động trồng cây riêng lẻ mà là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm góp phần gia tăng sức hút của Quy Nhơn như một tọa độ sống mới.

Bước tiếp theo cho chiến lược phát triển bền vững

Bà Thanh Nguyễn, đại diện chủ đầu tư Phú Gia, chia sẻ: “Với các chủ đầu tư theo đuổi phát triển bền vững, đầu tư cho cảnh quan không phải là một hạng mục phụ mà là một phần cốt lõi tạo nên chất lượng sống của một khu đô thị. Từ nền đất, hệ thống tưới, tạo địa hình, lựa chọn chủng loại cây, bố cục cảnh quan đến chăm sóc mỗi ngày đều đòi hỏi nguồn lực rất lớn và sự đầu tư nghiêm túc.

Tại vườn ươm Phú Gia Living Garden, chúng tôi dành nguồn lực lên tới hàng tỷ đồng để kiến tạo một không gian xanh phục vụ cộng đồng. Nhưng giá trị của khu vườn sẽ không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư.

Điều khiến chúng tôi trân trọng hơn cả là từ hôm nay, mỗi hàng cây ở đây đều mang dấu ấn của những người đã trực tiếp vun trồng, từ người dân địa phương, khách hàng, đối tác đến các cô chú cựu chiến binh, đại diện các hội đoàn và chính quyền sở tại. Chính sự chung tay ấy sẽ làm cho cảnh quan không chỉ đẹp hơn mà còn trở thành một phần ký ức và niềm tự hào của cộng đồng”.

Đại diện chủ đầu tư Phú Gia chia sẻ tại sự kiện.

Theo doanh nghiệp, chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua những vườn ươm cây xanh tại các dự án trong thời gian tới, làm nền tảng cho chuỗi chương trình cộng đồng và môi trường dài hạn mà Phú Gia cam kết triển khai tại Quy Nhơn.

Định hướng này cũng được thể hiện tại dự án trọng điểm Phú Gia Royal Park Quy Nhơn, nơi doanh nghiệp phát triển theo hướng kiến tạo không gian sống xanh, gia tăng diện tích cây xanh và xây dựng cộng đồng cư dân gắn kết.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chú trọng yếu tố phát triển bền vững, những chủ đầu tư gắn bó lâu dài với địa phương, đầu tư cho môi trường và cộng đồng bên cạnh phát triển dự án được xem là yếu tố góp phần nâng cao giá trị đô thị cũng như sức hấp dẫn của điểm đến trong tương lai.