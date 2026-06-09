Sự thật tin đồn Messi là 'quyền lực đen', ra lệnh cho HLV Argentina

(VTC News) -

Huấn luyện viên Lionel Scaloni đính chính thông tin về Lionel Messi sau khi xuất hiện tin đồn siêu sao 38 tuổi được hưởng đặc quyền tại đội tuyển Argentina. Nhà cầm quân 48 tuổi cho biết một số cơ quan truyền thông nước ngoài diễn giải sai phát biểu của ông, khiến dư luận hiểu lầm rằng các quyết định về nhân sự của đội tuyển Argentina phải nghe theo Lionel Messi.

“Tôi muốn làm rõ chuyện này. Hôm nọ, một cơ quan truyền thông Argentina hỏi tôi rằng tôi có trao đổi với Messi hay không, và tôi nói về quyết định liên quan đến cậu ấy. Tuy nhiên, câu trả lời đó đã bị bóp méo.

Rồi thông tin lan khắp nơi rằng tôi phải nghe ý kiến của Messi. Tôi nghĩ đây là điều cần làm rõ, nhất là vì cậu ấy. Mọi người nghĩ gì về tôi thì tôi không quan tâm. Nhưng vì Messi, tôi không thể để như vậy”, huấn luyện viên Scaloni cho biết.

HLV Lionel Scaloni lên tiếng đính chính về phát biểu trước đó. (Nguồn: AP)

Tờ Ole (Argentina) chỉ ra rằng chính thông tin xuyên tạc này bị lợi dụng để đưa vào cuộc họp báo của đội tuyển Bồ Đào Nha với ý đồ tạo ra sự so sánh giữa Messi và Ronaldo. Huấn luyện viên Roberto Martinez nhận được câu hỏi rằng liệu Cristiano Ronaldo có được hưởng đặc quyền ở đội tuyển Bồ Đào Nha hay không.

"Vì không biết câu hỏi xuất phát từ đâu, HLV Bồ Đào Nha nói: ‘Không, chúng tôi làm việc theo cách khác’. Chắc chắn ông ấy cũng làm việc với Ronaldo theo cách giống tôi, và ông ấy là người xây dựng đội hình. Đội hình là do huấn luyện viên quyết định”, huấn luyện viên Scaloni giải thích.

Vị chiến lược gia người Argentina thừa nhận ông cảm thấy khó chịu vì phát biểu của mình bị diễn giải sai lệch. “Một cơ quan truyền thông không phải của Argentina đã làm vậy và điều đó khiến tôi bực mình. Tôi hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Nếu họ có thể gỡ bài viết đó xuống thì sẽ giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là với Messi”, ông chia sẻ.

HLV Scaloni cũng khẳng định trong suốt thời gian làm việc cùng đội tuyển quốc gia, Messi chưa từng can thiệp vào các quyết định chuyên môn của ban huấn luyện.

“Trong những năm tôi ở đây, Messi chưa bao giờ nói một lời nào về đội hình. Tôi có thể trao đổi với cậy ấy về mọi thứ. Tôi cũng sẽ không làm điều gì mà cậu ấy không mong muốn. Sau tất cả, tôi là người quyết định đội bóng sẽ thi đấu như thế nào”, ông nhấn mạnh.

Nguồn cơn của tranh cãi xuất phát từ cuộc phỏng vấn với Ole tại trung tâm huấn luyện Ezeiza. HLV Scaloni khi đó được hỏi: “Ông từng nói nhiều về việc Messi không thích bị thay ra. Ở một kỳ World Cup có nhiều trận đấu, liệu cậu ấy có cần phải biết điều tiết, giống như cách đang làm tại Inter Miami ở MLS hay không?”.

Ole sau đó dẫn lại câu trả lời của HLV Scaloni: “Mọi quyết định mà chúng tôi đưa ra đều được trao đổi với cậu ấy. Thật vô nghĩa nếu tôi đứng đây và nói rằng chỉ mình tôi quyết định. Với trường hợp của Messi, điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Tôi luôn hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào rồi cùng tìm giải pháp phù hợp. Tôi nghĩ mọi chuyện nên như vậy.

Ngay cả khi không đạt 100% thể trạng hay phong độ, Messi vẫn đem đến rất nhiều điều cho đội tuyển. Có những lúc cậu ấy gặp khó khăn, nhưng việc cậu ấy hiện diện trên sân vẫn tốt hơn, bởi tất cả những gì cậu ấy tạo ra".