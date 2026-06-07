Trực tiếp bóng đá Argentina vs Honduras hôm nay 7/6

Argentina đấu với Honduras (7h ngày 7/6)

Trận đấu giữa Argentina và Honduras diễn ra lúc 7h ngày 7/6 trên sân vận động Kyle Field (College Station, Texas, Mỹ). Đây là màn khởi động đầu tiên của Argentina trước khi bước vào World Cup 2026. Trong khi đó, Honduras không góp mặt tại giải đấu lớn nhất thế giới.

Argentina giành lại vị trí số 1 thế giới trước khi bước vào World Cup 2026.

Argentina bước vào trận đấu với tư cách đội đương kim vô địch World Cup và vừa giành lại vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Honduras kém đối thủ tới 65 bậc (hạng 66 thế giới). Theo Transfermarkt, giá trị đội hình của Argentina cao gấp gần 40 lần Honduras. Sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội rất rõ ràng.

Đối với Argentina, đây là trận đấu mang tính tập dượt, phục hồi trạng thái thi đấu cho các cầu thủ. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng cần kiểm nghiệm, đánh giá các phương án nhân sự và chiến thuật. Argentina sẽ không tung hết sức ở trận đấu này.

Trong 10 trận gần nhất, Argentina thắng 80%. Thất bại duy nhất của họ là trận thua 0-1 trước Ecuador ở lượt đấu mang tính thủ tục của vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Phong độ của Honduras ngược với đối thủ. Đội bóng vùng Trung Mỹ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất (hoà 3, thua 1).