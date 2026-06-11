Messi dùng AI 'nhuộm' tóc xanh trước World Cup 2026

(VTC News) -

Messi dùng ChatGPT "nhuộm tóc" màu cờ Argentina. (Video: @ChatGPTapp/X)

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Lionel Messi gây chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện với mái tóc xanh - trắng nổi bật, lấy cảm hứng từ màu sắc quốc kỳ Argentina. Tuy nhiên, diện mạo mới của siêu sao sinh năm 1987 không phải sản phẩm của một nhà tạo mẫu tóc mà được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

Hình ảnh này đánh dấu sự khởi đầu cho chiến dịch hợp tác giữa Messi và OpenAI, công ty phát triển ChatGPT. Theo giới thiệu từ OpenAI, đây là chiến dịch được triển khai nhân dịp "mùa bóng đá toàn cầu đầu tiên của kỷ nguyên AI".

Bức ảnh được tạo bằng tính năng ChatGPT Images. Messi sử dụng một câu lệnh đơn giản để thay đổi diện mạo của mình: "Hãy biến mái tóc của tôi thành màu sắc của quốc kỳ Argentina nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên".

Kết quả là hình ảnh một Messi với mái tóc pha trộn giữa hai gam màu xanh và trắng đặc trưng của đội tuyển Argentina. Sau khi xem kết quả, Messi cho rằng các cầu thủ chắc chắn sẽ cười nếu xem bức ảnh này trong phòng thay đồ. Bức ảnh sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo hình cho Messi, OpenAI còn đưa chính câu lệnh này vào bộ sưu tập của ChatGPT Images. Người hâm mộ trên toàn thế giới có thể sử dụng cùng mẫu câu lệnh để biến mái tóc của mình thành màu sắc quốc kỳ của bất kỳ đội tuyển nào họ yêu thích.

"Tôi luôn thích quan sát cách người hâm mộ ở các quốc gia khác nhau trải nghiệm bóng đá theo cách riêng của họ", Messi chia sẻ.

Theo OpenAI, sự hợp tác với Messi không chỉ xoay quanh việc tạo ảnh bằng AI mà còn hướng tới việc hỗ trợ người hâm mộ theo dõi các câu chuyện bên lề giải đấu, hiểu rõ hơn về diễn biến trên sân và tương tác sáng tạo hơn với bóng đá.