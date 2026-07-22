Giá bạc hôm nay 22/7: Bạc miếng, bạc thỏi đồng loạt tăng

(VTC News) -

Giá bạc trong nước đồng loạt tăng

Tại thời điểm 10h30 hôm nay (22/7), giá bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) được niêm yết ở ngưỡng 2,256 - 2,326 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 90.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 93.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi 999 1kilo tại Phú Quý niêm yết ở mức 60,159 - 62,026 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng 2,4 triệu đồng/kg (mua vào) và tăng 2,48 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng tại Doji giao dịch ở mức 2,247 - 2,322 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 87.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 90.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc trong nước đồng loạt tăng. (Ảnh: Phú Quý)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 10h30 ngày 22/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.256.000 2.326.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.256.000 2.326.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 60.053.183 61.919.845 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.247.000 2.316.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 59.920.000 61.760.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.242.000 2.300.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.210.000 11.500.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.893.000 30.667.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 57.786.000 61.389.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.127.000 22.813.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 29.502.000 30.417.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 50.004.000 60.834.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.247.000 2.322.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.235.000 11.610.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 22/7

Trên thị trường quốc tế, lúc 10h30 ngày 22/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 59,65 USD/ounce, tăng 0,99 USD/ounce (+1.68%).

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên gần 60 USD/ounce, nối tiếp đà tăng từ phiên trước đó khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi những bất ổn ở Trung Đông và giá dầu tăng cao cùng tác động của chúng đến lạm phát và lãi suất. Tổng thống Donald Trump hạ thấp khả năng đàm phán sớm với Iran và cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo, đẩy giá dầu đi lên.

Các chuyên gia của BlackRock và JP Morgan cho rằng triển vọng của bạc vẫn rất khả quan và giá bạc sẽ tiếp tục tăng. Đến cuối năm 2026, các chuyên gia dự đoán giá bạc sẽ vượt quá 80 USD mỗi ounce và có thể đạt 100 USD mỗi ounce vào năm 2030.

Trước tình hình xung đột ở Trung Đông, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về sự bất ổn kinh tế và gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất. Theo đó, các nhà đầu tư có xu hướng mua nhiều kim loại quý.

Đầu tháng 1/2026, giá bạc đạt đỉnh 113 USD một ounce. Nhưng đến tháng 2, giá bạc giảm xuống còn 77 USD/ounce, giảm khoảng 32% chỉ trong vài tuần.