+
++
Tin mới nhất
Tin nổi bật
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Fed có thể tăng lãi suất, giá vàng sẽ biến động ra sao?
(VTC News) -
Các chuyên gia chỉ ra rằng, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7, gây sức ép lên giá vàng và dầu mỏ.
VTC News
⚡ Tin mới nhất
🔥 Tin nổi bật
Tin mới
Fed có thể tăng lãi suất, giá vàng sẽ biến động ra sao?
10:43 22/07/2026
Thị trường
Mỹ tập kích 'trung tâm tác chiến kho UAV' Iran
10:32 22/07/2026
Thời sự quốc tế
Hyundai Creta và Tucson nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ
10:16 22/07/2026
Thị trường
Âm thầm chịu đau 6 tháng vì sợ phiền con, cụ ông bỏ lỡ cơ hội điều trị vàng
10:10 22/07/2026
Tin tức
Giá vàng 24K PNJ hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
10:00 22/07/2026
Tin giá vàng
Phá đường dây sản xuất, bán nước hoa giả trên Shopee, khởi tố 13 người
09:47 22/07/2026
Bản tin 113
Giá tiêu hôm nay 22/7: Giá tiêu đứng yên, xuất khẩu vượt 1 tỷ USD
09:41 22/07/2026
Giá hồ tiêu hôm nay
Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của trường Đại học Công nghệ
09:35 22/07/2026
Tuyển sinh
Tin nóng thế giới hôm nay ngày 22/7: Ngoại trưởng Mỹ - Trung gặp trước thềm thượng đỉnh
09:29 22/07/2026
Thời sự quốc tế
Cứu 2 người bị điện giật, một chiến sĩ Quân đoàn 34 ở Gia Lai không qua khỏi
09:26 22/07/2026
Tin nhanh 24h
Cặp diễn viên phim giờ vàng gây sốt với bộ ảnh cưới ngọt ngào
09:13 22/07/2026
Sao Việt
ASEAN Online Sale Day 2026: Cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường ra khu vực
09:00 22/07/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tài xế taxi ở Gia Lai bị 2 người đánh tới tấp trong xe
08:48 22/07/2026
An ninh hình sự
Kỳ tích y khoa: Những ca bệnh hiếm, khó phải 'chào thua' bác sĩ Việt
08:35 22/07/2026
Tin tức
Giá cà phê hôm nay 22/7: Thế giới quay đầu giảm
08:23 22/07/2026
Giá cà phê hôm nay
Từng là lợi thế lớn, vì sao IELTS không còn được nhiều trường đại học 'ưu ái'?
08:07 22/07/2026
Tuyển sinh
Cậu bé 1 tuổi nằm cạnh Messi cùng Tây Ban Nha đánh bại Argentina gây sốt
08:06 22/07/2026
Hậu trường
Vì sao hai đời hoàng hậu của Lưu Thiện đều là con gái Trương Phi?
08:00 22/07/2026
Chuyện bốn phương
Messi đưa vợ con đi máy bay riêng về Argentina
07:59 22/07/2026
Hậu trường
Vì sao bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan gây sốt, lập kỷ lục phòng vé?
07:35 22/07/2026
Phim
RT: Tổng thống Zelensky cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Syrsky
07:34 22/07/2026
Thời sự quốc tế
Ông Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada
07:32 22/07/2026
Thời sự quốc tế
Chỉ 1 câu của Messi khiến dân mạng sôi sục 'thuyết âm mưu', sự thật là gì?
07:26 22/07/2026
Hậu trường
Hôn mê, suy đa tạng bởi ly rượu chứa cồn công nghiệp
07:21 22/07/2026
Tin tức
Cận cảnh Hyundai Tucson Hybrid sắp ra mắt, mức giá dự kiến dưới 999 triệu đồng
07:17 22/07/2026
Tin xe 247
Cận cảnh dự án đường gần 1,4km hơn 100 tỷ chưa bàn giao đã lún ở Huế
07:17 22/07/2026
Đời sống
Không cần Lithium, thế giới sẽ lưu trữ năng lượng sạch thế nào?
07:17 22/07/2026
Tin tức xanh
Mỹ phát triển UAV có thể tàng hình trước mắt người
07:17 22/07/2026
Sản phẩm
Viettel Store mở deal giới hạn, iPhone 17 Pro Max từ 34,99 triệu đồng
07:09 22/07/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
07:07 22/07/2026
Tin giá vàng
Xem thêm
SiteMap News
SiteMap
Ngôn ngữ : English
United States / International
Ngôn ngữ : हिन्दी (Hindi)
India
Ngôn ngữ : Français
France
Ngôn ngữ : Deutsch
Germany
Ngôn ngữ : 日本語 (Japanese)
Japan
Ngôn ngữ : 한국어 (Korean)
South Korea
Ngôn ngữ : Русский (Russian)
Russia
Ngôn ngữ : العربية (Arabic)
Arab Countries / Middle East
Ngôn ngữ : Español (Spanish)
Spain / Latin America
Ngôn ngữ : ไทย (Thai)
Thailand
Ngôn ngữ : Català (Catalan)
Catalonia (Spain)