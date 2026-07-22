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Fed có thể tăng lãi suất, giá vàng sẽ biến động ra sao?

(VTC News) -

Các chuyên gia chỉ ra rằng, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7, gây sức ép lên giá vàng và dầu mỏ.

VTC News
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