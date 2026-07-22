Âm thầm chịu đau 6 tháng vì sợ phiền con, cụ ông bỏ lỡ cơ hội điều trị vàng

(VTC News) -

Những cơn đau âm ỉ vùng hông lưng xuất hiện từ hơn nửa năm trước nhưng ông N.V.A. (72 tuổi, Phú Thọ) vẫn chưa một lần nghĩ đến chuyện đi khám. Ban đầu, cơn đau chỉ thoáng qua sau mỗi lần làm việc nhà hay đi bộ nhiều. Càng về sau, cảm giác đau xuất hiện dày hơn, kèm theo tình trạng tiểu buốt, nước tiểu đổi màu. Dù cơ thể liên tục phát đi tín hiệu bất thường, ông vẫn giấu bệnh, lặng lẽ chịu đựng.

6 tháng sau, khi cơn đau quặn dữ dội, hai người con mới vội đưa ông đến bệnh viện. Kết quả thăm khám cho thấy ông bị sỏi thận kích thước khoảng 2,5 cm gây tắc nghẽn đường tiết niệu, thận bắt đầu ứ nước.

Theo bác sĩ điều trị, người bệnh đến viện ngay từ khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên, việc điều trị sẽ đơn giản hơn nhiều, đồng thời hạn chế nguy cơ tổn thương chức năng thận.

Nằm trên giường bệnh, ông V.A. trải lòng với bác sĩ: "Tôi không có lương hưu, đi khám biết sẽ tốn kém. Các con còn phải lo đủ thứ nên tôi không muốn làm phiền. Với lại tôi nghĩ đau chút rồi sẽ qua nên cứ cố chịu".

Nhiều người già âm thầm chịu đựng bệnh vì sợ phiền con cháu (Ảnh minh họa)

Không riêng ông V.A., bà T.T.B. (75 tuổi, Hà Nội) cũng chọn cách âm thầm chịu đựng những cơn đau lưng kéo dài suốt gần hai năm.

Ban đầu, bà chỉ đau khi bê vật nặng hoặc cúi người. Sau đó, cơn đau xuất hiện cả khi đứng nấu cơm, quét nhà, thậm chí mỗi lần trở mình trong đêm. Có những ngày, bà phải vịn tường mới có thể bước đi. Con cháu nhiều lần đưa đi khám nhưng bà đều từ chối.

"Tôi già rồi, đau xương khớp là chuyện bình thường. Đi viện vừa tốn tiền, các con lại phải nghỉ làm đưa đi", bà nói.

Đến đợt khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện bất thường ở cột sống. Khi được chuyển lên bệnh viện tuyến trên chụp chiếu, bà được chẩn đoán xẹp đốt sống trên nền loãng xương và thoái hóa cột sống.

Theo bác sĩ, nếu được phát hiện từ giai đoạn sớm, người bệnh có thể điều trị nội khoa kết hợp phục hồi chức năng, giảm nguy cơ gãy xương, hạn chế mất khả năng vận động và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

Áp lực tâm lý khiến người già giấu bệnh

Hai câu chuyện trên không phải cá biệt. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Kim Thành, việc người cao tuổi che giấu bệnh là hiện tượng khá phổ biến. Đằng sau sự im lặng ấy không phải vì họ không đau, mà bởi những áp lực tâm lý âm ỉ kéo dài.

Phổ biến nhất là nỗi sợ trở thành gánh nặng cho con cháu. Chứng kiến con cái tất bật với công việc, chi phí sinh hoạt và việc chăm sóc gia đình, nhiều người cao tuổi chọn cách chịu đựng để không làm phiền. Họ tự nhủ "cố thêm một chút rồi sẽ qua", trong khi bệnh vẫn âm thầm tiến triển.

Một nguyên nhân khác là tâm lý muốn giữ sự độc lập. Với nhiều người, việc thừa nhận mình mắc bệnh đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cơ thể đang già yếu, có thể phải phụ thuộc vào người khác trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, họ cố tỏ ra khỏe mạnh, tiếp tục làm việc nhà và từ chối đi khám dù cơ thể đã liên tục phát tín hiệu cảnh báo.

Không ít người còn mang tâm lý sợ đối diện với kết quả xấu. Họ cho rằng nếu phát hiện bệnh nặng cũng không thay đổi được điều gì, chỉ khiến bản thân và con cháu thêm lo lắng. Chính sự né tránh ấy khiến nhiều người bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị.

Ở một số trường hợp, việc bỏ mặc sức khỏe còn xuất phát từ cảm giác bản thân không còn nhiều giá trị. Khi nghỉ hưu, ít giao tiếp xã hội hoặc sống cô đơn, nhiều người dần mất động lực chăm sóc chính mình, chấp nhận sống chung với bệnh tật.

Con cháu nên chú ý tới những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, quá trình điều trị thường kéo dài, phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với can thiệp từ sớm. Người bệnh phải chịu thêm đau đớn, nguy cơ biến chứng tăng cao, trong khi con cháu cũng đối mặt với áp lực tài chính và sự day dứt vì không phát hiện bệnh của cha mẹ sớm hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì chỉ hỏi "Bố mẹ có khỏe không?", con cháu nên chú ý tới những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như ăn uống kém, mất ngủ, đi lại chậm chạp, thường xuyên ôm lưng, ôm hông, nhanh mệt hoặc ít tham gia các hoạt động quen thuộc. Đây có thể là những tín hiệu đầu tiên của bệnh tật.

Quan trọng hơn, mỗi gia đình cần tạo cho cha mẹ cảm giác họ vẫn được yêu thương, tôn trọng và không bao giờ là gánh nặng. Khi người cao tuổi sẵn sàng chia sẻ về những cơn đau của mình, đó cũng là lúc cơ hội điều trị sớm được mở ra, giúp họ có thêm những năm tháng sống khỏe và sống độc lập.