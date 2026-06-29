Định bỏ hóa trị vì sợ là 'gánh nặng', cụ ông đón tin vui khi Bạch Mai về tận quê

(VTC News) -

Ông V.N.D (79 tuổi, Ninh Bình) được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng đã di căn gan và phổi tháng 6/2025. Bắt đầu từ đó là chuỗi ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) với những đợt hóa chất kéo dài.

Những ngày đầu, phác đồ mang lại đáp ứng tích cực, giúp người bệnh có thêm hy vọng. Càng về sau, gánh nặng không còn chỉ nằm ở bệnh tật.

Sau mỗi chu kỳ hóa trị là những ngày mệt mỏi, buồn nôn, kiệt sức. Với người gần 80 tuổi, việc di chuyển từ Ninh Bình ra Hà Nội trở thành thử thách. Chi phí đi lại, ăn ở, cùng sự vất vả của người thân đi kèm chăm sóc cũng ngày một lớn. Có thời điểm, ông từng trăn trở việc tạm dừng điều trị, không phải vì không muốn sống tiếp, mà vì sợ trở thành gánh nặng cho gia đình.

Ông D phấn khởi khi được bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai điều trị ngay tại quê nhà

Bước ngoặt đến khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, Viện Y học hạt nhân và Ung bướu bắt đầu tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân đầu tiên tại địa phương.

Ông V.N.D. quyết định tiếp tục hành trình điều trị, nhưng không còn phải vượt quãng đường xa ra Hà Nội. Thay vào đó, ông được theo dõi và điều trị ngay tại Ninh Bình theo quy trình chuyên môn thống nhất của Bệnh viện Bạch Mai.

Việc rút ngắn khoảng cách di chuyển giúp người bệnh giảm đáng kể áp lực về thể chất, thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo phác đồ điều trị được duy trì liên tục – yếu tố sống còn với bệnh nhân ung thư.

Trong ngày trở lại bệnh viện, ông D phấn khởi và nhẹ nhõm vì không chỉ tiếp tục được điều trị, mà còn là cảm giác yên tâm khi không còn phải đi lại quá xa trong những hành trình điều trị nhiều mệt mỏi. Đây là minh chứng điển hình cho thấy ý nghĩa của việc đưa chuyên khoa sâu về cơ sở. Với nhiều bệnh nhân ung thư, khoảng cách địa lý từng là một rào cản lớn trong hành trình điều trị.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, mô hình “Hai cơ sở là một” nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa Hà Nội và Ninh Bình, giúp người dân tiếp cận y tế chuyên sâu gần hơn, thuận lợi hơn.

“Điều quan trọng nhất là người bệnh được điều trị kịp thời, liên tục. Khi không còn phải đi xa để tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu, họ sẽ có thêm cơ hội duy trì điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông nhấn mạnh.