Bác sĩ Bạch Mai tại Ninh Bình cứu 5 ca tim mạch nguy kịch trong một buổi chiều

(VTC News) -

Chiều 28/6, phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động liên tục. Các chuyên gia của Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ tại cơ sở Ninh Bình thực hiện liên tiếp 5 ca can thiệp mạch vành bằng những kỹ thuật chuyên sâu vốn trước đây chủ yếu triển khai thường quy ở tuyến trung ương.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng ca bệnh được xử trí trong vài giờ, mà còn ở việc người dân địa phương lần đầu được tiếp cận các kỹ thuật tim mạch hiện đại ngay tại quê nhà.

Trong cấp cứu tim mạch, mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến cơ tim tổn thương không hồi phục. Với hội chứng mạch vành cấp hay nhồi máu cơ tim, tái thông mạch máu càng sớm thì cơ hội bảo tồn chức năng tim càng lớn.

Một trong những trường hợp đặc biệt là bệnh nhân 82 tuổi nhập viện vì đau ngực dữ dội trong bối cảnh hội chứng mạch vành cấp. Người bệnh mắc nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, phì đại tiền liệt tuyến và từng đặt stent động mạch vành.

Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch liên thất trước hẹp khoảng 70%. Trước khi can thiệp, các bác sĩ tim mạch, nội tiết, thận - tiết niệu và hồi sức cấp cứu đã hội chẩn đa chuyên khoa để đánh giá toàn diện nguy cơ, kiểm soát các chỉ số sinh tồn và lựa chọn phương án điều trị tối ưu.

Các bác sĩ thực hiện 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: BVCC)

Tại phòng Cathlab, ê-kíp sử dụng siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để đánh giá chính xác tổn thương. Kết quả xác định diện tích lòng mạch tối thiểu chỉ còn 2 mm² do tình trạng tái hẹp trong stent cũ.

Thay vì đặt thêm stent mới, các bác sĩ lựa chọn nong mạch bằng bóng phủ thuốc (Drug-Coated Balloon - DCB). Phương pháp này giúp mở rộng lòng mạch mà không để lại thêm khung kim loại trong động mạch vành, từ đó giảm nguy cơ biến chứng lâu dài, đặc biệt ở người bệnh cao tuổi.

Cùng thời điểm, một bệnh nhân 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI) và ba trường hợp mắc bệnh mạch vành khác cũng được đánh giá bằng IVUS trước khi đặt stent phủ thuốc thế hệ mới, giúp nhanh chóng tái lập dòng máu nuôi tim.

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ngay từ khi xây dựng cơ sở Ninh Bình, bệnh viện đã định hướng đầu tư đồng bộ, bảo đảm không có khác biệt về chất lượng trang thiết bị giữa hai cơ sở.

"Hệ thống DSA, thiết bị siêu âm trong lòng mạch IVUS cùng các phương tiện hồi sức cấp cứu đều được đầu tư tương đương cơ sở Hà Nội. Nhờ đó, các chuyên gia có thể triển khai ngay những kỹ thuật chuyên sâu mà không gặp rào cản về hạ tầng", ông nói.

TS.BS Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, cho biết những bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền đòi hỏi phải được đánh giá toàn diện chứ không chỉ tập trung xử lý tổn thương mạch vành.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại giúp chúng tôi kiểm soát tốt các nguy cơ trong quá trình can thiệp. Quan trọng hơn, người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, tránh cuộc chuyển tuyến kéo dài và nhiều rủi ro", ông chia sẻ.

Việc liên tiếp thực hiện thành công các ca can thiệp tim mạch kỹ thuật cao ngay trong những ngày đầu hoạt động được xem là minh chứng cho mô hình "Hai cơ sở là một" của Bệnh viện Bạch Mai.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, mục tiêu của mô hình là đưa các chuyên gia đầu ngành và kỹ thuật hiện đại đến gần người dân hơn, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.

"Chúng tôi đưa trang thiết bị hiện đại và cử các chuyên gia trực tiếp làm việc tại cơ sở Ninh Bình để người dân không phải đi xa mà vẫn được điều trị bằng những kỹ thuật tiên tiến nhất. Khi người bệnh được cứu chữa ngay tại quê nhà, giảm chi phí, thời gian và áp lực chuyển tuyến, đó chính là ý nghĩa lớn nhất của mô hình này", ông nhấn mạnh.

Hiện cả 5 bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.