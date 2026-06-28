Tiếng khóc chào đời đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

(VTC News) -

Bé trai nặng 3,9 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh chiều 28/6, trở thành em bé đầu tiên được sinh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, ghi dấu một cột mốc đặc biệt trong những ngày đầu bệnh viện đi vào hoạt động.

Trước đó, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca cấp cứu và kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp đột quỵ, phẫu thuật cột sống, tim mạch và ngoại khoa. Việc đón ca sinh đầu tiên tiếp tục khẳng định năng lực triển khai đồng bộ các chuyên khoa ngay từ những ngày đầu vận hành.

Sản phụ 29 tuổi nhập viện khi thai đủ 40 tuần và xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Đây là lần sinh thứ tư của chị.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Phụ sản tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát diễn biến chuyển dạ. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng của mẹ và thai nhi, các bác sĩ quyết định cho sản phụ sinh thường.

Đến 15h55 ngày 28/6, bé trai nặng 3,9 kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y tế. Em bé hồng hào, khỏe mạnh, được da kề da với mẹ ngay sau sinh theo quy trình chăm sóc sơ sinh.

Bé trai nặng 3,9 kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y tế.

Theo các bác sĩ, với cân nặng gần 4 kg, ca sinh thường này tiềm ẩn không ít thách thức. Tuy nhiên, nhờ theo dõi chuyển dạ chặt chẽ, đánh giá đúng chỉ định và sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh, cuộc vượt cạn diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con ổn định. Người mẹ phục hồi tốt sau sinh, trong khi bé bú tốt, các chỉ số sơ sinh bình thường và tiếp tục được theo dõi theo quy trình chuyên môn.

Theo đại diện bệnh viện, việc đón em bé đầu tiên chào đời là dấu mốc quan trọng, cho thấy hệ thống phòng sinh, trang thiết bị cùng đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay tại địa phương.

Sự kiện cũng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình "Hai cơ sở là một" của Bệnh viện Bạch Mai, giúp người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ sản khoa chất lượng cao mà không phải chuyển lên Hà Nội.