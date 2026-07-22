Vai diễn ngắn nhất trong sự nghiệp của NSND Trung Anh

(VTC News) -

Chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn ở bộ phim Trời cao nguyên xanh, NSND Trung Anh vẫn gây ấn tượng với khán giả khi hóa thân thành lãnh đạo công an, tên là Lê Sơn.

NSND Trung Anh trong phim "Trời cao nguyên xanh".

Dù chỉ xuất hiện trong một cảnh phim, NSND Trung Anh vẫn tạo được dấu ấn. NSND Trung Anh cho biết nhân vật của ông chỉ xuất hiện duy nhất trong tập 6 và sau đó kết thúc vai diễn. Đây cũng là vai diễn ngắn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của ông.

Trước đó, NSND Trung Anh từng ghi dấu ấn với nhiều vai lãnh đạo như Đại tá Trần Giang trong Đấu trí, Bí thư Sách trong Lằn ranh hay hàng loạt nhân vật chính diện, phản diện trên màn ảnh nhỏ. Mỗi vai diễn của ông đều để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

NSND Trung Anh, tên thật Nguyễn Trung Anh, sinh năm 1961 tại Hà Tĩnh. Ông bén duyên với điện ảnh từ cuối thập niên 1970 qua các bộ phim như Hà Nội mùa chim làm tổ, Hoa ban đỏ, Hà Nội 12 ngày đêm...

Tuy nhiên, phải đến khi chuyển hướng sang phim truyền hình, tên tuổi của ông mới thực sự phủ sóng rộng rãi. Khán giả nhớ đến ông qua hàng loạt tác phẩm như Người phán xử, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Lằn ranh, Chúng ta của 8 năm sau...

Đặc biệt, vai ông Sơn trong Về nhà đi con đã giúp Trung Anh trở thành "ông bố quốc dân" của màn ảnh Việt và mang về cho ông giải Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2019. Cũng trong năm này, ông được phong tặng danh hiệu NSND.

Năm 2021, NSND Trung Anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam sau hơn 40 năm gắn bó. Tuy vậy, ông cho biết chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng.

NSND Trung Anh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình.

Ngoài việc tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình và điện ảnh, nam nghệ sĩ còn giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Mỗi tuần, ông vẫn đều đặn lên lớp để truyền nghề cho sinh viên.

Ở tuổi ngoài 60, NSND Trung Anh lựa chọn cuộc sống giản dị. Mỗi sáng, ông thường thức dậy từ 5-6 giờ để chăm sóc cây cối, pha trà, đọc sách hoặc xem bóng đá.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ cho biết mỗi tháng ông nhận khoảng 7 triệu đồng tiền lương hưu. Theo ông, điều quan trọng không phải là thu nhập mà là vẫn được làm nghề, được đứng lớp và tiếp tục cống hiến. Nam nghệ sĩ cho biết ông hài lòng với cuộc sống bình yên, không chạy theo sự hào nhoáng hay các hoạt động ngoài chuyên môn.

Khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh, NSND Trung Anh rất ít chia sẻ về gia đình. Ông từng tâm sự mình là người ít nói nên các con "sợ bố hơn sợ mẹ". Bà xã của nam nghệ sĩ kém ông 10 tuổi, làm trong ngành điện lực. Hai người quen nhau khi cùng sống trên phố Thái Thịnh (Hà Nội), kết hôn khi ông đã 37 tuổi và gắn bó đến nay.

Ngoài đời, nam nghệ sĩ sống giản dị, kín tiếng. Hiện ông vẫn tiếp tục đóng phim, tham gia giảng dạy sau khi nghỉ hưu.

Vợ chồng NSND Trung Anh có hai người con nhưng đều không nối nghiệp bố. Theo nam nghệ sĩ, từ nhỏ, cả hai từng được mời đóng phim nhưng đều không hứng thú với diễn xuất nên ông và vợ luôn tôn trọng lựa chọn của các con.

Con trai lớn Tiến Việt từng học Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó du học ngành Công nghệ thông tin tại Phần Lan. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về Việt Nam làm việc trong lĩnh vực IT và hiện sống cùng bố mẹ

Trong khi đó, con gái Thục Anh đang học tiến sĩ ngành Sinh hóa tại Đại học Notre Dame (Mỹ). Theo NSND Trung Anh, con gái nhận học bổng toàn phần trị giá khoảng 65.000 USD, đồng thời có thêm khoảng 40.000 USD mỗi năm từ công việc trợ giảng và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nên hoàn toàn tự chủ về tài chính.

Nam nghệ sĩ cho biết điều khiến ông yên tâm nhất ở tuổi ngoài 60 là các con đều trưởng thành, có công việc ổn định và tự lập. Với ông, hạnh phúc lớn nhất không nằm ở sự nổi tiếng mà là sau mỗi vai diễn vẫn có một gia đình bình yên để trở về.