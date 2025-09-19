Hai con của NSND Trung Anh: Con trai làm IT, con gái nhận học bổng tiến sĩ ở Mỹ

(VTC News) -

NSND Trung Anh – gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hình tượng ông bố hiền lành, khắc khổ trong Về nhà đi con, đang gây chú ý khi đảm nhận vai phản diện trong bộ phim Khế ước bán dâu.

Lần đầu đóng phim kinh dị, NSND Trung Anh vào vai ông Tri - người đàn ông đứng đầu gia tộc giàu có nhưng luôn có nhiều hành động mờ ám. Đây là một nhân vật "vô nhân tính", sẵn sàng dùng con cháu để đổi lấy khế ước với quỷ dữ. Nhân vật gai góc, nhiều lớp lang tâm lý này buộc nghệ sĩ phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

NSND Trung Anh.

Khán giả không nghĩ tôi có thể ''ác''

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, NSND Trung Anh cho biết: “Trước giờ tôi chủ yếu đóng những nhân vật hiền lành, chính trực. Nhiều khán giả thậm chí không tin tôi có thể đóng vai ‘'ác''. Chính vì vậy, tôi muốn phá bỏ định kiến đó, kiểm chứng khả năng diễn xuất của mình ở những dạng vai khác biệt. Khế ước bán dâu lại thuộc thể loại kinh dị - một thể loại tôi chưa từng tham gia nên càng thôi thúc tôi thử sức”.

Trong phim, nhân vật do NSND Trung Anh thể hiện vốn xuất thân nghèo khó, nhưng vì lòng tham mà dần tha hóa, trở thành kẻ mất nhân tính. “Tôi không muốn diễn kiểu ác đơn thuần, mà khai thác sự biến đổi tâm lý. Nỗi sợ lớn nhất của khán giả không nằm ở những hành động hung hãn, mà là ở sự lạnh lùng, tàn nhẫn từ bên trong”, ông lý giải.

NSND Trung Anh không còn là ông bố khắc khổ quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Việc thay đổi hình ảnh khiến nam nghệ sĩ chịu nhiều áp lực. “Nó như một câu đố, một thách thức mà tôi muốn tìm lời giải", ông cho biết.

Quá trình quay phim cũng không ít gian nan. Nhiều phân cảnh được thực hiện vào những ngày cuối năm, thời tiết lạnh giá, lại quay xuyên đêm. “Có hôm tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng, người gầy đi, nhưng công việc diễn viên vốn vậy, tôi đã quen”, ông nói.

Khi được hỏi có lo lắng khán giả sẽ ghét mình thay vì yêu mến như trước, NSND Trung Anh cười: “Nếu khán giả ghét nhân vật, đó là tín hiệu tích cực. Tôi chỉ sợ họ xem mà… không ghét. Nghệ sĩ phải dấn thân, không thể cứ mãi lặp lại một hình tượng”.

Con cái thẳng thừng từ chối đóng phim với bố

Khác với những vai diễn “ông bố quốc dân” như ông Sơn trong Về nhà đi con, ngoài đời NSND Trung Anh thừa nhận mình vừa hiền, vừa nóng: “Có lúc tôi cũng nóng tính lắm, không hẳn hiền lành như khán giả thường nghĩ”.

Trong gia đình, phần lớn việc dạy dỗ con cái do vợ ông đảm nhận vì ông thường xuyên bận rộn với sân khấu, phim trường. Dù hai con không theo nghiệp diễn của bố nhưng NSND Trung Anh hoàn toàn ủng hộ.

Ông kể ngày còn nhỏ, các con của NSND Trung Anh nhiều lần được các đạo diễn đề nghị đóng phim cùng bố hoặc tham gia một số dự án cần diễn viên nhí nhưng cả hai đều tỏ ra không hứng thú, thậm chí thẳng thừng từ chối: "Không bao giờ".

Gia đình NSND Trung Anh.

"Chúng không có đam mê, không đứa nào thích hết. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, con nhà tôi kiểu như vậy. Có những bạn không sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghệ sĩ nhưng lại có năng khiếu và rất đam mê, đóng rất tốt. Riêng 2 đứa nhà tôi thì ngược lại, không bao giờ có ý nghĩ đi đóng phim như bố", NSND Trung Anh chia sẻ. Vì thế ông và vợ thống nhất tôn trọng quyết định của con, để các con tự do làm điều mình thích.

Vợ chồng NSND Trung Anh có hai người con, một trai và một gái. Con trai lớn tên Tiến Việt vừa về Việt Nam làm việc trong ngành IT sau khi tốt nghiệp tại Phần Lan còn con gái Thục Anh hiện học tiến sĩ ngành Sinh hóa tại Đại học Notre Dame (Mỹ).

Theo nghệ sĩ, con gái ông được học bổng toàn phần trị giá khoảng 65.000 USD, có thêm thu nhập khoảng 40.000 USD mỗi năm từ việc trợ giảng và làm ở phòng lab của trường nên không cần đến sự hỗ trợ về tài chính của bố mẹ tại Việt Nam.

"Vợ chồng tôi cũng giống như bao ông bố bà mẹ khác, luôn thấy lo lắng khi con cái ở xa, nó chỉ cần hắt hơi sổ mũi là đã cuống lên rồi nhưng nó thích ở hay về là do nó quyết định. Con gái tôi sẽ phải học thêm 5 năm nữa để hoàn thành bằng tiến sĩ", nghệ sĩ nói.

Con gái NSND Trung Anh khi nhận bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Sinh hóa tại Mỹ hồi tháng 5.

Nghệ sĩ kể lại một kỷ niệm khiến cả gia đình không thể nào quên. Có lần, con gái ông đặt vé máy bay về nước nhưng lại ngủ quên, khiến vợ ông gọi điện mấy trăm cuộc không được cũng sốt ruột đến mức mất bình tĩnh. Nhờ bạn bè bên đó liên lạc cũng không được, gia đình càng hoang mang. Sau con gái dậy gọi điện cho mẹ thông báo mà vợ ông òa khóc.

NSND Trung Anh cho biết cuộc sống ở tuổi 64 không còn quá nhiều áp lực về tài chính vì các con đều đã trưởng thành, tự lo được cho bản thân nên ông có thể dành ưu tiên cho việc dạy học và tham gia dự án yêu thích thay vì đóng phim triền miên. Nghệ sĩ nói ông hiện coi việc dạy học tại trường Sân khấu - Điện ảnh là công việc chính và rất hạnh phúc khi có thể truyền đạt tình yêu nghề đến học trò.