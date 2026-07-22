Chủ tịch FIFA ca ngợi Argentina sau World Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 22/7, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino, đã gửi lời cảm ơn tới đội tuyển Argentina, đội á quân của World Cup 2026. Thông qua tài khoản Instagram cá nhân, người đứng đầu FIFA bày tỏ sự ghi nhận sâu sắc đối với hành trình của "Albiceleste".

"Một kỳ World Cup tuyệt vời đối với Argentina! Những màn lội ngược dòng khó quên và tinh thần chiến đấu đầy cảm hứng đã mang đến cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới những khoảnh khắc không thể nào quên.

Việc trở lại trận chung kết FIFA World Cup sau khi giành chức vô địch năm 2022 là minh chứng cho sự xuất sắc bền bỉ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã góp phần làm nên kỳ World Cup đặc biệt và thi đấu với niềm đam mê mãnh liệt đến tận phút cuối cùng", ông Gianni Infantino viết.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đăng bài cảm ơn đội tuyển Argentina. (Ảnh: @gianni_infantino/Instagram)

Dù vậy, thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau hiệp phụ ở trận chung kết hôm 20/7 cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về tương lai của bóng đá nước này nếu không có Lionel Messi và huấn luyện viên Lionel Scaloni.

Trước và trong suốt World Cup 2026, Messi nhiều lần khẳng định giải đấu này sẽ khép lại hành trình của anh tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. "Điều đẹp nhất trong những năm qua không chỉ là các danh hiệu, mà còn là cả chặng đường. Được đồng hành mỗi ngày cùng tập thể này, cùng nhau thi đấu, cùng đứng dậy sau những thời điểm khó khăn và tận hưởng từng khoảnh khắc", Messi chia sẻ trên Instagram trước trận chung kết.

Về phần HLV Scaloni, hợp đồng của ông với đội tuyển Argentina sẽ hết hạn vào ngày 31/12 năm nay. Sau thất bại ở chung kết, nhà cầm quân này xác nhận sẽ hoàn thành hợp đồng đến thời điểm đó, nhưng để ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó lâu dài và thừa nhận cần thời gian để suy nghĩ về tương lai.

HLV Scaloni đã tạo nên cuộc cách mạng lớn cho đội tuyển Argentina kể từ khi tiếp quản vào năm 2018. Dù chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp, ông tiếp quản một tập thể đã trải qua 25 năm trắng tay kể từ Copa America 1993.

Nhà cầm quân 48 tuổi xây dựng thành công một tập thể xoay quanh Messi, kết hợp giữa tài năng và tinh thần thi đấu cống hiến. Với công thức đó, Argentina giành chiến thắng ở mọi trận chung kết mà họ góp mặt, ngoại trừ trận thua Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Dưới thời HLV Scaloni, "Albiceleste" vô địch World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024, cùng danh hiệu Finalissima 2022.