Chủ tịch FIFA: 'Tôi nói chuyện với Tổng thống Donald Trump mỗi ngày'

(VTC News) -

Mối quan hệ giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thu hút sự chú ý tại World Cup 2026. Lãnh đạo FIFA xác nhận hai người liên lạc gần như mỗi ngày, đồng thời dự kiến cùng trao cúp sau trận chung kết. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh vai trò của ông Trump trong một số quyết định tại giải đấu gây tranh cãi.

"Vâng, chúng tôi liên lạc thường xuyên, hầu như mỗi ngày. Tổng thống Trump rất vui và thực sự thích World Cup 2026. Ông ấy xem tất cả các trận đấu trên sóng truyền hình. Tuy nhiên ông Trump còn nhiều việc khác phải làm. Khi ông ấy ở sân vận động, nhiều người sẽ hỏi ông làm gì ở đây khi thế giới còn nhiều chuyện xảy ra.

Tôi luôn giữ liên lạc với Tổng thống Trump và chính phủ Mỹ - những người đang tổ chức rất tốt kì World Cup này. Có một kế hoạch rằng tôi và ông Trump sẽ cùng nhau trao cúp vô địch World Cup 2026 sau trận chung kết. Đó là thói quen xuất hiện trong quá khứ, Tổng thống nước chủ nhà và chủ tịch FIFA cùng trao cúp thế giới", chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Gianni Infantino gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu FIFA cũng không ngần ngại xác nhận vẫn cổ vũ đội tuyển quê hương Thụy Sỹ tại World Cup 2026. Dù vậy, ông Infantino khẳng định sẽ giữ thái độ đúng mực trên cương vị lãnh đạo tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.

"Mỗi khi Thụy Sĩ thi đấu, trong lòng tôi lại có một cảm xúc lẫn lộn. Tôi tin bản thân chỉ cần ứng xử chừng mực là đủ", ông Infantino nói với Blue Sport.

Một trong những quyết định đáng chú ý của FIFA tại World Cup 2026 là đình chỉ án phạt dành cho Folarin Balogun sau tấm thẻ đỏ của tuyển thủ Mỹ ở trận gặp Bosnia & Herzegovina. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump đã gọi điện cho ông Infantino để trao đổi về án phạt, đồng thời bày tỏ mong muốn Balogun được thi đấu trong trận gặp Bỉ.

FIFA sau đó đồng ý đình chỉ án phạt đối với Balogun. Tuy nhiên, tiền đạo này thi đấu mờ nhạt trước đội tuyển Bỉ. Anh không ghi bàn, không kiến tạo, không tạo ra cơ hội cho đồng đội và cũng không có pha qua người thành công nào trong thời gian xuất hiện trên sân.

Quyết định của FIFA và sự can thiệp được cho là của Tổng thống Trump vấp phải nhiều tranh cãi. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Blue Sport của Thụy Sỹ, ông Infantino lần đầu lên tiếng về mối quan hệ với Tổng thống Mỹ.