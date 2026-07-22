Giá lúa gạo hôm nay 22/7: Trong nước ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Thị trường lúa tươi trong nước hôm nay 22/7 tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động so với hôm qua 21/7. Theo đó, lúa Đài Thơm 8 (tươi) được thu mua ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 18 (tươi) dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 5451 (tươi) ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 34 (tươi) duy trì trong khoảng 6.100 - 6.300 đồng/kg, còn lúa IR 50404 (tươi) được giao dịch ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 22/7
|
Loại lúa
|
Giá (đồng/kg)
|
Biến động
|
Đài Thơm 8 (tươi)
|
6.850 - 7.000
|
Đi ngang
|
OM 18 (tươi)
|
6.800 - 7.000
|
Đi ngang
|
OM 5451 (tươi)
|
6.400 - 6.500
|
Đi ngang
|
OM 34 (tươi)
|
6.100 - 6.300
|
Đi ngang
|
IR 50404 (tươi)
|
6.100 - 6.200
|
Đi ngang
Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay nhìn chung ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Theo đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 được giao dịch ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động từ 9.200 - 9.300 đồng/kg và gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg.
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được thu mua trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động từ 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm tiếp tục giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 22/7
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Biến động
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
|
9.600 - 9.700
|
Đi ngang
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
|
9.200 - 9.300
|
Đi ngang
|
Gạo nguyên liệu OM 5451
|
9.300 - 9.400
|
Đi ngang
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
|
8.700 - 8.850
|
Đi ngang
|
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|
9.200 - 9.400
|
Đi ngang
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
|
7.500 - 7.600
|
Đi ngang
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm
|
7.500 - 7.600
|
Đi ngang
Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Trong đó, gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nàng Hoa lần lượt được bán với giá 22.000 đồng/kg và 21.000 đồng/kg.
Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg, còn gạo Đài Thơm được giao dịch trong khoảng 15.000 - 15.500 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng duy trì ở mức 16.000 đồng/kg, gạo thường dao động từ 13.000 - 14.000 đồng/kg và gạo Sóc thường ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg. Trong khi đó, gạo Sóc Thái được bán với giá 20.000 đồng/kg, còn gạo Nhật giữ mức 22.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 22/7
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Biến động
|
Gạo Nàng Nhen
|
28.000
|
Đi ngang
|
Gạo Hương Lài
|
22.000
|
Đi ngang
|
Gạo thơm Thái hạt dài
|
20.000 - 22.000
|
Đi ngang
|
Gạo thơm Jasmine
|
16.000 - 17.000
|
Đi ngang
|
Gạo Nàng Hoa
|
21.000
|
Đi ngang
|
Gạo Đài Thơm
|
15.000 - 15.500
|
Đi ngang
|
Gạo trắng thông dụng
|
16.000
|
Đi ngang
|
Gạo thường
|
13.000 - 14.000
|
Đi ngang
|
Gạo Sóc thường
|
15.000 - 16.000
|
Đi ngang
|
Gạo Sóc Thái
|
20.000
|
Đi ngang
|
Gạo Nhật
|
22.000
|
Đi ngang
Phân khúc nếp và phụ phẩm hôm nay tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Theo đó, nếp IR 4625 tươi được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô duy trì ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg. Đối với phụ phẩm, tấm thơm được giao dịch từ 8.300 - 8.400 đồng/kg, trong khi cám dao động trong khoảng 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 22/7
|
Loại
|
Giá (đồng/kg)
|
Biến động
|
Nếp IR 4625 tươi
|
7.300 - 7.500
|
Đi ngang
|
Nếp 3 tháng khô
|
9.600 - 9.700
|
Đi ngang
|
Tấm thơm
|
8.300 - 8.400
|
Đi ngang
|
Cám
|
7.900 - 8.050
|
Đi ngang
Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay 22/7 tăng so với cuối tuần trước. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 33 USD/tấn, lên mức 544 - 548 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm tăng khoảng 4 USD/tấn, lên 352 - 356 USD/tấn. Trong khi đó, gạo thơm 5% tấm tiếp tục được chào bán ở mức 510 - 520 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, giá gạo có xu hướng tăng. Gạo 5% tấm tăng khoảng 9 USD/tấn, lên 359 - 363 USD/tấn, gạo 100% tấm cũng tăng 9 USD/tấn, dao động 289 - 293 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá gạo giảm. Gạo 5% tấm giảm khoảng 35 USD/tấn, xuống 443 - 447 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm giảm 16 USD/tấn, xuống 393 - 397 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 22/7
|
Quốc gia
|
Loại gạo
|
Giá (USD/tấn)
|
Biến động
|
Việt Nam
|
Gạo Jasmine
|
544 - 548
|
+33 USD/tấn
|
Gạo thơm 5% tấm
|
510 - 520
|
Đi ngang
|
Gạo thơm 100% tấm
|
352 - 356
|
+4 USD/tấn
|
Ấn Độ
|
Gạo 5% tấm
|
359 - 363
|
+9 USD/tấn
|
Gạo 100% tấm
|
289 - 293
|
+9 USD/tấn
|
Thái Lan
|
Gạo 5% tấm
|
443 - 447
|
-35 USD/tấn
|
Gạo 100% tấm
|
393 - 397
|
-16 USD/tấn
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.