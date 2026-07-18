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Giá lúa gạo hôm nay 18/7: Lúa tươi tăng tới 500 đồng/kg, gạo ổn định

(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 18/7 tại thị trường trong nước ghi nhận nhiều loại lúa tươi tăng giá, còn gạo nguyên liệu, gạo bán lẻ và nếp đi ngang.

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng ở nhiều chủng loại. Trong đó, lúa OM 18 tăng 500 đồng/kg, lên mức 6.800 - 7.000 đồng/kg. Lúa OM 34 cũng tăng 500 đồng/kg, dao động 6.100 - 6.300 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 và IR 50404 cùng tăng 100 đồng/kg, lần lượt đạt 7.000 - 7.200 đồng/kg và 6.100 - 6.200 đồng/kg. Riêng lúa OM 5451 giữ ổn định, dao động 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 18/7

Loại lúa

Giá (đồng/kg)

Biến động

OM 18 (tươi)

6.800 - 7.000

Tăng 500 (đồng/kg)

OM 34 (tươi)

6.100 - 6.300

Tăng 500 (đồng/kg)

Đài Thơm 8 (tươi)

7.000 - 7.200

Tăng 100 (đồng/kg)

IR 50404 (tươi)

6.100 - 6.200

Tăng 100 (đồng/kg)

OM 5451 (tươi)

6.300 - 6.500

Không đổi

Giá gạo trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Cụ thể, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 và gạo nguyên liệu OM 5451 cùng được thu mua trong khoảng 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm, cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 18/7

Loại gạo 

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504

9.200 - 9.300

Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555

9.500 - 9.600

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.500 - 9.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18

8.700 - 8.850

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8

9.200 - 9.400

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm

7.500 - 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục đi ngang so với hôm qua. Gạo Nàng Nhen vẫn có mức giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nàng Hoa lần lượt được bán ở mức 22.000 đồng/kg và 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, trong khi gạo Sóc Thái có giá 20.000 đồng/kg. Gạo Nhật được niêm yết ở mức 22.000 đồng/kg. Các loại gạo còn lại gồm gạo thơm Jasmine dao động 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm ở mức 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg và gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 18/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo Nàng Nhen

28.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo thơm Jasmine

16.000 - 17.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo Đài Thơm

15.000 - 15.500

Gạo trắng thông dụng

16.000

Gạo thường

13.000 - 14.000

Gạo Sóc thường

15.000 - 16.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo Nhật

22.000

Phân khúc nếp hôm nay tiếp tục đi ngang so với hôm qua. Trong đó, nếp IR 4625 tươi được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Đối với mặt hàng phụ phẩm, giá thu mua phổ biến trong khoảng 7.900 - 8.300 đồng/kg. Tấm thơm có giá 8.200 - 8.300 đồng/kg, trong khi cám giữ ổn định ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 18/7

Loại

Giá (đồng/kg)

Nếp IR 4625 tươi

7.300 - 7.500

Nếp 3 tháng khô

9.600 - 9.700

Tấm thơm

8.200 - 8.300

Cám

7.900 - 8.050

Giá lúa gạo trong nước ngày 18/7 ghi nhận lúa tươi tăng ở nhiều chủng loại. (Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm có giá 510 - 520 USD/tấn, trong khi gạo thơm 100% tấm dao động 348 - 352 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được chào bán trong khoảng 478 - 482 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm được chào bán ở mức 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 18/7

Quốc gia

Loại gạo

Giá (USD/tấn)

Việt Nam

Gạo Jasmine

513 - 517

Gạo thơm 5% tấm

510 - 520

Gạo thơm 100% tấm

348 - 352

Thái Lan

Gạo 5% tấm

478 - 482

Gạo 100% tấm

409 - 413

Ấn Độ

Gạo 5% tấm

350 - 354

Gạo 100% tấm

280 - 284
Diệu Hân (tổng hợp)
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