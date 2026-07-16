Giá lúa gạo hôm nay 16/7: Lúa ổn định, gạo thơm Jasmine ở chợ giảm

Giá lúa tươi hôm nay 16/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 dao động 6.900 - 7.100 đồng/kg, lúa IR 50404 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg, lúa OM 5451 từ 6.300 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 34 dao động 5.600 - 5.700 đồng/kg, còn lúa OM 18 được thu mua trong khoảng 6.300 - 6.500 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 16/7
|
Loại lúa
|
Giá (đồng/kg)
|
Đài Thơm 8 (tươi)
|
6.900 - 7.100
|
IR 50404 (tươi)
|
6.000 - 6.200
|
OM 5451 (tươi)
|
6.300 - 6.500
|
OM 34 (tươi)
|
5.600 - 5.700
|
OM 18 (tươi)
|
6.300 - 6.500
Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Cụ thể, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động 9.050 - 9.100 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 từ 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cũng giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Đối với gạo thành phẩm, giá tiếp tục đi ngang, trong đó gạo IR 504 được giao dịch trong khoảng 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 16/7
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo thành phẩm IR 504
|
10.750 - 10.900
|
Gạo nguyên liệu OM 5451
|
9.500 - 9.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
|
9.400 - 9.500
|
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|
9.200 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
|
9.050 - 9.100
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
|
8.700 - 8.850
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
|
7.500 - 7.600
Tại các chợ lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định. Riêng gạo thơm Jasmine giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 15.000 - 16.000 đồng/kg.
Các mặt hàng khác không ghi nhận biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa giữ mức 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng giữ giá 16.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài thơm từ 15.000 - 15.500 đồng/kg và gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Bảng so sánh giá gạo bán lẻ trong nước 15/7 và 16/7
|
Loại gạo
|
15/7 (đồng/kg)
|
16/7 (đồng/kg)
|
Biến động
|
Gạo Nàng Nhen
|
28.000
|
28.000
|
Đi ngang
|
Gạo Hương Lài
|
22.000
|
22.000
|
Đi ngang
|
Gạo Nhật
|
22.000
|
22.000
|
Đi ngang
|
Gạo Nàng Hoa
|
21.000
|
21.000
|
Đi ngang
|
Gạo thơm Thái hạt dài
|
20.000 - 22.000
|
20.000 - 22.000
|
Đi ngang
|
Gạo Sóc Thái
|
20.000
|
20.000
|
Đi ngang
|
Gạo thơm Jasmine
|
16.000 - 17.000
|
15.000 - 16.000
|
Giảm 1.000 đồng/kg
|
Gạo trắng thông dụng
|
16.000
|
16.000
|
Đi ngang
|
Gạo Sóc thường
|
15.000 - 16.000
|
15.000 - 16.000
|
Đi ngang
|
Gạo Đài Thơm
|
15.000 - 15.500
|
15.000 - 15.500
|
Đi ngang
|
Gạo thường
|
13.000 - 14.000
|
13.000 - 14.000
|
Đi ngang
Giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.900 - 8.300 đồng/kg. Giá tấm thơm hôm nay dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg. Cám được giao dịch ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ cũng không ghi nhận biến động. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ dao động 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm được chào bán trong khoảng 280 - 284 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 16/7
|
Quốc gia
|
Loại gạo
|
Giá (USD/tấn)
|
Việt Nam
|
Gạo Jasmine
|
513 - 517
|
Việt Nam
|
Gạo thơm 5% tấm
|
510 - 520
|
Việt Nam
|
Gạo thơm 100% tấm
|
348 - 352
|
Thái Lan
|
Gạo 5% tấm
|
478 - 482
|
Thái Lan
|
Gạo 100% tấm
|
409 - 413
|
Ấn Độ
|
Gạo 5% tấm
|
350 - 354
|
Ấn Độ
|
Gạo 100% tấm
|
280 - 284