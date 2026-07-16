Giá lúa gạo hôm nay 16/7: Lúa ổn định, gạo thơm Jasmine ở chợ giảm

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi hôm nay 16/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 dao động 6.900 - 7.100 đồng/kg, lúa IR 50404 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg, lúa OM 5451 từ 6.300 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 34 dao động 5.600 - 5.700 đồng/kg, còn lúa OM 18 được thu mua trong khoảng 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 16/7

Loại lúa Giá (đồng/kg) Đài Thơm 8 (tươi) 6.900 - 7.100 IR 50404 (tươi) 6.000 - 6.200 OM 5451 (tươi) 6.300 - 6.500 OM 34 (tươi) 5.600 - 5.700 OM 18 (tươi) 6.300 - 6.500

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Cụ thể, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động 9.050 - 9.100 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 từ 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cũng giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Đối với gạo thành phẩm, giá tiếp tục đi ngang, trong đó gạo IR 504 được giao dịch trong khoảng 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 16/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.400 - 9.500 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.050 - 9.100 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định. Riêng gạo thơm Jasmine giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Các mặt hàng khác không ghi nhận biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa giữ mức 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng giữ giá 16.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài thơm từ 15.000 - 15.500 đồng/kg và gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Bảng so sánh giá gạo bán lẻ trong nước 15/7 và 16/7

Loại gạo 15/7 (đồng/kg) 16/7 (đồng/kg) Biến động Gạo Nàng Nhen 28.000 28.000 Đi ngang Gạo Hương Lài 22.000 22.000 Đi ngang Gạo Nhật 22.000 22.000 Đi ngang Gạo Nàng Hoa 21.000 21.000 Đi ngang Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 20.000 - 22.000 Đi ngang Gạo Sóc Thái 20.000 20.000 Đi ngang Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 15.000 - 16.000 Giảm 1.000 đồng/kg Gạo trắng thông dụng 16.000 16.000 Đi ngang Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 15.000 - 16.000 Đi ngang Gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 15.000 - 15.500 Đi ngang Gạo thường 13.000 - 14.000 13.000 - 14.000 Đi ngang

Giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.900 - 8.300 đồng/kg. Giá tấm thơm hôm nay dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg. Cám được giao dịch ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Giá lúa gạo trong nước hôm nay nhìn chung ổn định, riêng gạo thơm Jasmine tại chợ lẻ giảm 1.000 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Giá gạo thế giới hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ cũng không ghi nhận biến động. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ dao động 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm được chào bán trong khoảng 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 16/7