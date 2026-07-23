Saigon Co.op giúp phụ huynh 'nhẹ gánh' chi tiêu mùa tựu trường

(VTC News) -

Từ 23/7 đến 05/8/2026, Saigon Co.op triển khai chương trình "Deal tựu trường - Giá yêu thương" trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.op Smile, Cheers, Co.op Online… đồng thời hưởng ứng Vietnam GrandSale 2026 do Bộ Công Thương phát động với mức ưu đãi lên đến 67%.

Không chỉ giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu, Saigon Co.op còn gia tăng quyền lợi dành cho khách hàng thành viên và đánh dấu bước nâng cấp mới của hệ sinh thái đổi điểm đa dịch vụ, mang lại nhiều giá trị cho những lần mua sắm và trải nghiệm tiếp theo.

Các chương trình ưu đãi đồng loạt trên nhiều ngành hàng thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm.

Đồng hành mùa tựu trường với hàng nghìn ưu đãi

Bước vào cao điểm mua sắm trước năm học mới, Saigon Co.op triển khai đồng loạt các chương trình giảm giá nhằm chia sẻ chi phí với các gia đình.

Nổi bật là chương trình "Deal tựu trường - Giá yêu thương" với mức ưu đãi lên đến 50% dành cho các nhóm hàng phục vụ học tập như tập vở, dụng cụ học tập, bình nước, bình giữ nhiệt, đồng phục học sinh, giày dép, ba lô và nhiều sản phẩm phục vụ năm học mới.

Co.opmart ưu tiên giảm đến 50% cho các nhóm hàng phục vụ mùa tựu trường, góp phần giúp các gia đình tối ưu chi tiêu trước thềm năm học mới.

Bên cạnh đó, chương trình "Dinh dưỡng cho bé" ưu đãi nhóm sữa, thức uống dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung, góp phần giúp phụ huynh chăm sóc sức khỏe trẻ trong giai đoạn chuẩn bị đến trường.

Đối với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, nhiều mặt hàng thực phẩm cũng được giảm giá mạnh, trong đó thực phẩm công nghệ như bún, nui, bánh dinh dưỡng... giảm đến 50%; nhóm thực phẩm tươi sống gồm thịt heo, thịt bò, gia cầm, trứng và thực phẩm sơ chế luân phiên giảm đến 30%.

Đặc biệt, hưởng ứng Vietnam GrandSale 2026, từ 23/07 đến 31/07/2026, Saigon Co.op triển khai hàng loạt chương trình giảm giá đến 67%, mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1... trên nhiều ngành hàng thực phẩm và tiêu dùng, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm trong mùa cao điểm.

Khách hàng thành viên nhận nhiều đặc quyền hơn khi mua sắm

Bên cạnh ưu đãi về giá, chương trình tiếp tục gia tăng quyền lợi dành cho khách hàng thành viên thông qua nhiều chính sách hấp dẫn.

Theo đó, khách hàng thành viên mua các sản phẩm có biểu tượng "x3 số điểm" thuộc chuyên trang "Deal tựu trường - Giá yêu thương" sẽ được nhân ba điểm thưởng với mỗi 10.000 đồng giá trị mua sắm. Khách hàng mua sắm các sản phẩm thuộc chuyên trang “Dinh dưỡng cho bé” từ 500.000 đồng sẽ được tặng thêm 100 điểm thưởng.

Khách hàng trải nghiệm ứng dụng Co.op Online để quản lý thẻ thành viên, quy đổi điểm thưởng và sử dụng E-voucher.

Khi mua các sản phẩm của những đối tác tham gia chương trình, khách hàng sẽ được tặng đến 200 điểm thưởng tương đương 40.000 đồng, nhân 10 tích lũy của sản phẩm, giúp gia tăng đáng kể giá trị tích lũy cho mỗi lần mua sắm.

Trong ngày 30/7/2026, hoạt động "Lan tỏa hạnh phúc tuổi 30" dành tặng phần quà cho 30 khách hàng thành viên đầu tiên mua sắm tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra toàn quốc, như một lời cảm ơn dành cho những người bạn đã đồng hành cùng Co.opmart trên hành trình 30 năm phục vụ người tiêu dùng Việt.

Mở rộng giá trị điểm thưởng trong hệ sinh thái Saigon Co.op

Cùng với sự phát triển của xu hướng tiêu dùng trải nghiệm, chương trình khách hàng thành viên của Saigon Co.op cũng được nâng cấp từ mô hình tích điểm truyền thống sang hệ sinh thái quyền lợi đa dịch vụ.

Mỗi điểm tích lũy không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mua sắm mà còn có thể quy đổi thành E-voucher và thanh toán cho trải nghiệm phong phú trong hệ sinh thái Saigon Co.op.

Điểm tích lũy có thể quy đổi thành E-voucher ngay trên ứng dụng Co.op Online để sử dụng tại các dịch vụ trong hệ sinh thái Saigon Co.op.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart, Saigon Co.op triển khai chương trình đổi điểm nhận E-voucher với các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Khách hàng có thể sử dụng E-voucher để mua sắm tại hệ thống Sense City hoặc thanh toán dịch vụ lưu trú tại Charmant Suites (TP Cần Thơ), đánh dấu lần đầu tiên giá trị điểm thưởng được mở rộng từ lĩnh vực bán lẻ sang các trải nghiệm tiêu dùng và nghỉ dưỡng.

Toàn bộ quá trình đổi điểm được thực hiện trên ứng dụng Co.op Online. Sau khi liên kết thẻ thành viên, khách hàng có thể quy đổi và sử dụng E-voucher chỉ với vài thao tác đơn giản. Quy trình số hóa không chỉ giúp việc sử dụng quyền lợi thuận tiện hơn mà còn thể hiện định hướng chuyển đổi số, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm của Saigon Co.op.

Quầy thực phẩm chế biến sẵn tại Co.opmart mang đến nhiều lựa chọn bữa ăn tiện lợi, đáp ứng nhu cầu mua sắm hằng ngày của các gia đình.

Sau 30 năm Co.opmart đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt, Saigon Co.op không ngừng đổi mới để đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, chuyển mình từ một nhà bán lẻ truyền thống thành hệ sinh thái phục vụ toàn diện nhu cầu tiêu dùng.

Từ những chương trình ưu đãi thiết thực đến việc mở rộng giá trị chương trình khách hàng thành viên, mỗi đổi mới đều hướng đến mục tiêu mang lại nhiều lợi ích hơn cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần kích cầu thị trường và thúc đẩy tiêu dùng nội địa một cách bền vững.