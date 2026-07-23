Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Sau khi được đưa lên mặt đất, các mẫu địa chất được kỹ thuật viên kiểm tra, phân loại và bảo quản trong các ống chứa chuyên dụng trước khi chuyển về phòng thí nghiệm phân tích. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ công tác thiết kế và lựa chọn giải pháp thi công phù hợp cho dự án.