Giá lúa gạo hôm nay 11/7: Lúa ổn định, gạo bán lẻ biến động

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Thị trường lúa tươi hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định. Cụ thể, giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động 6.450 - 6.600 đồng/kg. OM 18 được thu mua ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg, IR 50404 ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg, OM 34 đạt 5.600 - 5.700 đồng/kg, còn OM 5451 dao động 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 11/7/2026

Loại lúa Giá (đồng/kg) Đài Thơm 8 (tươi) 6.450 - 6.600 OM 18 (tươi) 6.300 - 6.500 IR 50404 (tươi) 5.700 - 5.800 OM 34 (tươi) 5.600 - 5.700 OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay đi ngang. Cụ thể, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được thu mua ở mức 8.950 - 9.050 đồng/kg, CL 555 đạt 9.400 - 9.500 đồng/kg, OM 5451 dao động 9.500 - 9.600 đồng/kg, OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg, Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg, trong khi OM 380 và Sóc Thơm cùng giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Riêng gạo thành phẩm IR 504 ổn định ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 11/7/2026

Chủng loại Mức giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 8.950 - 9.050 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.400 - 9.500 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600 Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900

Tuy nhiên, giá gạo bán lẻ hôm nay ghi nhận một số điều chỉnh tại các chợ. Trong đó, gạo Đài Thơm tăng 500 đồng/kg so với hôm qua, lên 15.000 - 15.500 đồng/kg, còn gạo thường giảm 1.000 đồng/kg, xuống 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Các mặt hàng còn lại nhìn chung ổn định, với gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất 28.000 đồng/kg, Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường giữ ở 15.000 - 16.000 đồng/kg và gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 11/7/2026

Loại gạo Giá hôm nay (đồng/kg) So với hôm qua Nàng Nhen 28.000 Không đổi Hương Lài 22.000 Không đổi Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Không đổi Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Không đổi Nàng Hoa 21.000 Không đổi Đài Thơm 15.000 - 15.500 Tăng 500 đồng/kg Gạo trắng thông dụng 16.000 Không đổi Gạo thường 13.000 - 14.000 Giảm 1.000 đồng/kg Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Không đổi Gạo Sóc Thái 20.000 Không đổi Gạo Nhật 22.000 Không đổi

Giá lúa tươi duy trì ổn định, trong khi gạo Đài Thơm tại thị trường bán lẻ tăng 500 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Dân Việt)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine duy trì ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm được chào bán 510 - 520 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm có giá niêm yết 478 - 482 USD/tấn và gạo 100% tấm là 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm ở mức 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 11/7/2026