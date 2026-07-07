Giá lúa gạo hôm nay 7/7: Thị trường đi ngang

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá thu mua lúa trong nước hôm nay 7/7 nhìn chung ổn định. Theo đó, lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg. Lúa OM 18 (tươi) được thu mua ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 (tươi) và OM 34 (tươi) cùng dao động 5.400 - 5.600 đồng/kg. Lúa OM 5451 (tươi) được giao dịch trong khoảng 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 7/7

Chủng loại lúa Giá (đồng/kg) IR 50404 (tươi) 5.400 – 5.600 Đài Thơm 8 (tươi) 6.200 – 6.400 OM 18 (tươi) 6.200 – 6.300 OM 34 (tươi) 5.400 – 5.600 OM 5451 (tươi) 5.700 – 5.800

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay tiếp tục ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu OM 5451 được thu mua với giá 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 9.300 - 9.400 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hiện có giá 8.800–8.900 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được thu mua từ 8.700 - 8.850 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng duy trì trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Đối với gạo thành phẩm, IR 504 giữ mức 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 7/7

Mặt hàng Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 8.800 – 8.900 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.300 – 9.400 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 – 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 – 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 – 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 – 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 – 7.600 Gạo thành phẩm IR 504 10.750 – 10.900

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay không có nhiều biến động. Dẫn đầu vẫn là gạo Nàng Nhen với mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng có giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa duy trì ở mức 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài được niêm yết từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, trong khi gạo Sóc Thái giữ ở mức 20.000 đồng/kg.

Ở các chủng loại còn lại, gạo thơm Jasmine được bán với giá 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường có giá 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm dao động 14.500–15.500 đồng/kg. Gạo thường tiếp tục được ghi nhận ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 7/7

Mặt hàng Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 – 22.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo thơm Jasmine 16.000 – 17.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo Sóc thường 15.000 – 16.000 Gạo Đài Thơm 14.500 – 15.500 Gạo thường 14.000 – 15.000

Giá lúa gạo trong nước tiếp tục đi ngang so với phiên trước. (Ảnh minh họa: Hàng thật)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện dao động 478 - 482 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán trong khoảng 350 - 354 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 280 - 284 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá gạo xuất khẩu hôm nay tiếp tục đi ngang. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 516 - 520 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 500 - 510 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 349 - 353 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 7/7

Quốc gia Chủng loại Giá (USD/tấn) Thái Lan Gạo 5% tấm 478 – 482 Thái Lan Gạo 100% tấm 409 – 413 Ấn Độ Gạo 5% tấm 350 – 354 Ấn Độ Gạo 100% tấm 280 – 284 Việt Nam Gạo Jasmine 516 – 520 Việt Nam Gạo thơm 5% tấm 500 – 510 Việt Nam Gạo thơm 100% tấm 349 – 353

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 5,2 triệu tấn gạo, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giá trị đạt 2,4 tỷ USD, giảm 2,5%.

Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 45% thị phần. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 87% so với cùng kỳ, với sản lượng vượt 1 triệu tấn, nâng thị phần lên 19,4%.