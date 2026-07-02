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Giá lúa gạo hôm nay 2/7: Thị trường ổn định, gạo thơm Jasmine tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 2/7 ít biến động, riêng gạo thơm Jasmine tăng nhẹ tại thị trường bán lẻ.

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung ổn định. Lúa IR 50404 được thu mua ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 18 có giá 6.200 - 6.300 đồng/kg, OM 34 dao động 5.400 - 5.600 đồng/kg và OM 5451 ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa hôm nay 2/7

Loại lúa

Giá (đồng/kg)

IR 50404 (tươi)

5.400 - 5.500

Đài Thơm 8 (tươi)

6.100 - 6.200

OM 18 (tươi)

6.200 - 6.300

OM 34 (tươi)

5.400 - 5.600

OM 5451 (tươi)

5.700 - 5.800

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu tiếp tục ổn định. Gạo nguyên liệu CL 555 và Đài Thơm 8 lần lượt được thu mua ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg và 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 dao động 9.500 - 9.600 đồng/kg, trong khi IR 504 và OM 18 lần lượt ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg và 8.700 - 8.850 đồng/kg. OM 380 và Sóc thơm cùng được giao dịch trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu hôm nay 2/7

Loại gạo nguyên liệu

Giá (đồng/kg)

CL 555

9.200 - 9.300

IR 504

8.700 - 8.800

OM 5451

9.500 - 9.600

OM 18

8.700 - 8.850

Đài Thơm 8

9.200 - 9.400

OM 380

7.500 - 7.600

Sóc thơm

7.500 - 7.600

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định, riêng gạo thơm Jasmine được điều chỉnh lên 16.000 - 18.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg ở mức giá cao nhất.

Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa được chào bán 21.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường có giá 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Đài thơm dao động 14.500 - 15.500 đồng/kg và gạo thường ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 2/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo Nàng Nhen

28.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo thơm Jasmine

16.000 - 18.000

Gạo Sóc thường

15.000 - 16.000

Gạo trắng thông dụng

16.000

Gạo thường

14.000 - 15.000

Gạo Đài thơm

14.500 - 15.500

Giá phụ phẩm và nếp tiếp tục ổn định. Tấm thơm được thu mua ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg, cám dao động 7.950 - 8.100 đồng/kg, các mặt hàng phụ phẩm khác phổ biến từ 7.800 - 8.050 đồng/kg. Đối với nếp, nếp IR 4625 tươi giữ mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp khô 3 tháng dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Bảng giá phụ phẩm và nếp hôm nay 2/7

Nhóm

Mặt hàng

Giá (đồng/kg)

Phụ phẩm

Tấm thơm

8.000 - 8.100

Cám

7.950 - 8.100

Nếp

IR 4625 tươi

7.300 - 7.500

Nếp khô 3 tháng

9.600 - 9.700

Giá gạo thế giới hôm nay

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giữ mức 480 - 484 USD/tấn. Đối với Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm có giá 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 280 - 284 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang. Cụ thể, gạo Jasmine tiếp tục được chào bán ở mức 508 - 512 USD/tấn, trong khi gạo thơm 100% tấm dao động 347 - 351 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 5 triệu tấn, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt khoảng 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Báo VOV)

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 2/7/2026

Xuất xứ

Loại gạo

Giá (USD/tấn)

Việt Nam

Gạo Jasmine

508 - 512

Gạo thơm 100% tấm

347 - 351

Thái Lan

Gạo 5% tấm

480 - 484

Ấn Độ

Gạo trắng 5% tấm

350 - 354

Gạo 100% tấm

280 - 284

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.

Diệu Hân (tổng hợp)
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