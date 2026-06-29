Giá lúa gạo hôm nay 29/6: Thị trường tiếp tục ổn định

Giá lúa hôm nay 29/6 tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung trong xu hướng đi ngang. Lúa IR 50404 tiếp tục được thu mua trong khoảng 5.500 - 5.700 đồng/kg. Lúa OM 5451 duy trì quanh mức 5.700 - 5.800 đồng/kg. Trong khi đó, các giống lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 vẫn giữ vùng giá 6.200 - 6.400 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 29/6
|Giống lúa
|Giá (đồng/kg)
|IR 50404
|5.500 - 5.700
|OM 5451
|5.700 - 5.800
|OM 18
|6.200 - 6.400
|Đài Thơm 8
|6.200 - 6.400
Thị trường gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay cũng ổn định. Sau khi tăng khoảng 100 đồng/kg trong phiên 28/6, gạo nguyên liệu CL 555 tiếp tục giữ mức giá 9.100 - 9.200 đồng/kg.
Các dòng gạo khác cũng không ghi nhận biến động đáng kể, trong đó gạo nguyên liệu IR 504 dao động 8.700 - 8.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg và gạo thành phẩm IR 504 được giao dịch trong khoảng 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Bảng giá gạo trong nước hôm nay 29/6
|Loại gạo
|Giá (đồng/kg)
|Gạo nguyên liệu CL 555
|9.100 - 9.200
|Gạo nguyên liệu IR 504
|8.700 - 8.800
|Gạo nguyên liệu OM 5451
|9.500 - 9.600
|Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|9.200 - 9.400
|Gạo thành phẩm IR 504
|10.750 - 10.900
Nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện bước vào giai đoạn chăm sóc và thu hoạch lúa hè thu sớm. Tính đến tháng 6/2026, diện tích gieo cấy lúa cả nước ước đạt 4,57 triệu ha, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nhìn chung ổn định. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 505 - 509 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm duy trì 485 - 490 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 344 - 348 USD/tấn.
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 473 - 477 USD/tấn, còn giá gạo 5% tấm và gạo 100% tấm của Ấn Độ lần lượt là 347 - 351 USD/tấn và 280 - 284 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 29/6
|
Xuất xứ
|
Loại gạo
|
Giá (USD/tấn)
|
Việt Nam
|
Gạo Jasmine
|
505 - 509
|
Gạo thơm 5% tấm
|
485 - 490
|
Gạo 100% tấm
|
344 - 348
|
Thái Lan
|
Gạo 5% tấm
|
473 - 477
|
Ấn Độ
|
Gạo 5% tấm
|
347 - 351
|
Gạo 100% tấm
|
280 - 284
Thông tin mang tính tham khảo, giá lúa gạo có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.