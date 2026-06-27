Giá lúa gạo hôm nay 27/6: Giá xuất khẩu tăng nhẹ

Giá lúa hôm nay 27/6 tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định. Nếp IR 4625 tươi được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp khô ba tháng dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Đối với lúa tươi, IR 50404 có giá 5.500 - 5.700 đồng/kg, OM 34 ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg, OM 5451 từ 5.700 - 5.800 đồng/kg, OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 27/6
|
Loại
|
Giá (đồng/kg)
|
Nếp IR 4625 tươi
|
7.300 - 7.500
|
Nếp khô ba tháng
|
9.600 - 9.700
|
IR 50404 (tươi)
|
5.500 - 5.700
|
OM 34 (tươi)
|
5.400 - 5.600
|
OM 5451 (tươi)
|
5.700 - 5.800
|
OM 18 (tươi)
|
6.200 - 6.400
|
Đài Thơm 8 (tươi)
|
6.200 - 6.400
Giá gạo và phụ phẩm nhìn chung ổn định. Gạo nguyên liệu CL 555 được thu mua ở mức 9.100 đồng/kg; IR 50404 dao động 8.700 - 8.800 đồng/kg, OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 50404 có giá 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Giá gạo Nàng Nhen là 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg.
Giá phụ phẩm cũng đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, tấm thơm dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg, cám được giao dịch trong khoảng 7.950 - 8.050 đồng/kg.
Bảng giá gạo và phụ phẩm trong nước hôm nay 27/6
|
Gạo và phụ phẩm
|
Giá cả (đồng/kg)
|
Gạo nguyên liệu CL 555
|
9.100
|
Gạo nguyên liệu IR 50404
|
8.700 - 8.800
|
Gạo nguyên liệu OM 5451
|
9.500 - 9.600
|
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|
9.200 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu OM 18
|
8.700 - 8.850
|
Gạo nguyên liệu OM 380
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu Sóc Thơm
|
7.500 - 7.600
|
Gạo thành phẩm IR 50404
|
10.750 - 10.900
|
Gạo Nàng Nhen
|
28.000
|
Gạo Hương Lài
|
22.000
|
Gạo Nhật
|
22.000
|
Gạo Sóc Thái
|
20.000
|
Gạo thơm Thái hạt dài
|
20.000 - 22.000
|
Gạo Nàng Hoa
|
21.000
|
Gạo Đài Thơm
|
14.500 - 15.500
|
Gạo trắng thông dụng
|
16.000
|
Gạo thường
|
14.000 - 15.000
|
Gạo Jasmine
|
16.000 - 17.000
|
Gạo Sóc thường
|
15.000 - 16.000
|
Tấm thơm
|
7.950 - 8.100
|
Cám
|
7.950 - 8.050
Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán ở mức 508 - 512 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 495 - 500 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm lên mức 347 - 351 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn.
Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 480 - 500 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm neo ở mức 337 - 342 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm dao động 343 - 349 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 27/6
|
Xuất xứ
|
Loại gạo
|
Giá (USD/tấn)
|
Thái Lan
|
Gạo 5% tấm
|
480 - 500
|
Ấn Độ
|
Gạo đồ 5% tấm
|
337 - 342
|
Gạo trắng 5% tấm
|
343 - 349
|
Việt Nam
|
Gạo Jasmine
|
508 - 512
|
Gạo thơm 100% tấm
|
347 - 351
|
Gạo thơm 5% tấm
|
495 - 500
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.