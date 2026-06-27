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Giá lúa gạo hôm nay 27/6: Giá xuất khẩu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 27/6 ổn định trong nước, còn giá xuất khẩu tăng 3 - 10 USD/tấn.

Giá lúa trong nước hôm nay 27/6

Giá lúa hôm nay 27/6 tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định. Nếp IR 4625 tươi được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp khô ba tháng dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg. 

Đối với lúa tươi, IR 50404 có giá 5.500 - 5.700 đồng/kg, OM 34 ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg, OM 5451 từ 5.700 - 5.800 đồng/kg, OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 27/6

Loại

Giá (đồng/kg)

Nếp IR 4625 tươi

7.300 - 7.500

Nếp khô ba tháng

9.600 - 9.700

IR 50404 (tươi)

5.500 - 5.700

OM 34 (tươi)

5.400 - 5.600

OM 5451 (tươi)

5.700 - 5.800

OM 18 (tươi)

6.200 - 6.400

Đài Thơm 8 (tươi)

6.200 - 6.400

Giá gạo và phụ phẩm trong nước hôm nay 27/6

Giá gạo và phụ phẩm nhìn chung ổn định. Gạo nguyên liệu CL 555 được thu mua ở mức 9.100 đồng/kg; IR 50404 dao động 8.700 - 8.800 đồng/kg, OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 50404 có giá 10.750 - 10.900 đồng/kg. 

Giá gạo Nàng Nhen là 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg. 

Giá phụ phẩm cũng đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, tấm thơm dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg, cám được giao dịch trong khoảng 7.950 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá gạo và phụ phẩm trong nước hôm nay 27/6

Gạo và phụ phẩm

Giá cả (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu CL 555

9.100

Gạo nguyên liệu IR 50404

8.700 - 8.800

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.500 - 9.600

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8

9.200 - 9.400

Gạo nguyên liệu OM 18

8.700 - 8.850

Gạo nguyên liệu OM 380

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu Sóc Thơm

7.500 - 7.600

Gạo thành phẩm IR 50404

10.750 - 10.900

Gạo Nàng Nhen

28.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo Đài Thơm

14.500 - 15.500

Gạo trắng thông dụng

16.000

Gạo thường

14.000 - 15.000

Gạo Jasmine

16.000 - 17.000

Gạo Sóc thường

15.000 - 16.000

Tấm thơm

7.950 - 8.100

Cám

7.950 - 8.050

Giá lúa gạo trong nước hôm nay ổn định. (Ảnh minh họa: Báo Lâm Đồng)

Giá gạo thế giới hôm nay 27/6

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán ở mức 508 - 512 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 495 - 500 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm lên mức 347 - 351 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn. 

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 480 - 500 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm neo ở mức 337 - 342 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm dao động 343 - 349 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 27/6

Xuất xứ

Loại gạo

Giá (USD/tấn)

Thái Lan

Gạo 5% tấm

480 - 500

Ấn Độ

Gạo đồ 5% tấm

337 - 342

Gạo trắng 5% tấm

343 - 349

Việt Nam

Gạo Jasmine

508 - 512

Gạo thơm 100% tấm

347 - 351

Gạo thơm 5% tấm

495 - 500

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.

Diệu Hân (tổng hợp)
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