Giá lúa gạo hôm nay 23/6: Trong nước đi ngang, xuất khẩu vẫn ở mức cao

(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 23/6

Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo hôm nay 23/6 đi ngang so với hôm qua.

Với mặt hàng lúa tươi, nhóm lúa chất lượng cao tiếp tục dẫn đầu thị trường khi OM 18 và Đài Thơm 8 cùng được thu mua ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg. Lúa OM 5451 được giao dịch trong khoảng 5.650 - 5.850 đồng/kg, thấp hơn khoảng 550 đồng/kg.

Lúa OM 34 dao động 5.500 - 5.700 đồng/kg, nhỉnh hơn IR 50404 (5.400 - 5.600 đồng/kg) khoảng 100 đồng/kg.

Bảng giá lúa ngày 23/6/2026

Giống lúa Giá (đồng/kg) OM 18 (tươi) 6.200 – 6.400 Đài Thơm 8 (tươi) 6.200 – 6.400 IR 50404 (tươi) 5.400 - 5.600 OM 34 (tươi) 5.500 – 5.700 OM 5451 (tươi) 5.650 – 5.850

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, giá cả tiếp tục ổn định. Gạo nguyên liệu IR 504 được giao dịch ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu CL 555 duy trì ở 9.100 - 9.200 đồng/kg, cao hơn khoảng 400 đồng/kg. Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu chủ yếu thu mua cầm chừng để thực hiện các đơn hàng đã ký trước đó, khiến mặt bằng giá tiếp tục được giữ vững.

Ở phân khúc nếp, nếp IR 4625 tươi dao động 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp khô 3 tháng ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Với phụ phẩm, tấm thơm được thu mua ở mức 7.950 - 8.050 đồng/kg, trong khi cám khô dao động từ 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo, phụ phẩm, nếp hôm nay 23/6

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu IR 504 8.700 - 8.800 Gạo nguyên liệu CL 555 9.100 - 9.200 Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500 Nếp khô 3 tháng 9.600 - 9.700 Tấm thơm 7.950 - 8.050 Cám khô 7.800 - 8.000

Nhìn chung, giá lúa gạo hôm nay 23/6/2026 không biến động nhờ nguồn cung chưa quá dồi dào. Dù vụ Hè Thu tại nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn thu hoạch nhưng lượng hàng bán ra thị trường vẫn chưa tăng mạnh.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động, việc giá ổn định là tín hiệu tích cực đối với người trồng lúa. Nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì đều đặn, góp phần hạn chế áp lực giảm giá.

Giá lúa gạo hôm nay 23/6 duy trì ổn định. (Ảnh minh hoạ: VTV)

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 23/6

Tại thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), nhiều chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn được chào bán ở mức cao so với các nước khác trong khu vực.

Gạo Jasmine được chào bán ở mức 505 - 509 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 485 - 490 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm ở mức 344 - 348 USD/tấn.

Bảng giá gạo xuất khẩu hôm nay 23/6:

Loại gạo Giá tham khảo (USD/tấn) Jasmine Việt Nam 505 - 509 Gạo thơm 5% tấm Việt Nam 485 - 490 Gạo 100% tấm Việt Nam 344 - 348

Giá gạo châu Á vẫn chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ, Thái Lan và Pakistan. Dù vậy, gạo Việt Nam vẫn giữ được lợi thế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao và cơ cấu sản phẩm xuất khẩu đang chuyển dịch sang phân khúc cao cấp.