Giá lúa gạo hôm nay 25/6: Thị trường ổn định

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay 25/6

Giá lúa hôm nay 25/6 tại Đồng bằng sông Cửu Long giữ xu hướng ổn định, chỉ một số mặt hàng tăng nhẹ so với ngày 24/6.

Cụ thể, giống OM 18 tăng 200 đồng/kg ở mức giá thấp nhất và tăng 100 đồng/kg ở mức giá cao nhất, lên 6.400 - 6.500 đồng/kg. Đài Thơm 8 tăng 300 đồng/kg, lên 6.500 - 6.700 đồng/kg.

Giá lúa IR 50404 (tươi) tiếp tục ổn định ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg, OM 5451 (tươi) giữ nguyên khoảng 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Giá lúa gạo trong nước hôm nay giữ mức ổn định. (Ảnh minh họa: Nông nghiệp và Môi trường)

Nàng Hoa 9 (tươi) và Jasmine (tươi) hiện được thương lái thu mua trong khoảng 6.500 - 6.800 đồng/kg. Giống OM 380 (tươi) dao động từ 5.700 - 6.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường lúa tươi ghi nhận xu hướng tăng ở các giống chất lượng cao, trong khi một số giống phổ biến vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 25/6

Loại Giá (đồng/kg) OM 18 (tươi) 6.400 - 6.500 Đài Thơm 8 (tươi) 6.500 - 6.700 IR 50404 (tươi) 5.500 - 5.600 OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800 Nàng Hoa 9 (tươi) 6.500 - 6.800 Jasmine (tươi) 6.500 - 6.800 OM 380 (tươi) 5.700 - 6.000

Giá gạo trong nước hôm nay 25/6

Trên thị trường gạo nguyên liệu, giá cũng duy trì sự ổn định, không thay đổi so với hôm qua.

Trong đó, giá gạo nguyên liệu OM 5451 dao động từ 9.550 - 9.650 đồng/kg. Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 được thu mua trong khoảng 9.150 - 9.450 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu CL 555 ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg. Gạo nguyên liệu IR 504 và OM 18 lần lượt dao động từ 8.700 - 8.800 đồng/kg và 8.700 - 8.850 đồng/kg.

Gạo thành phẩm IR 50404 được giao dịch ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg, tấm thơm có giá từ 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Giá gạo thế giới hôm nay 25/6

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam như sau: gạo Jasmine được chào bán ở mức 505 - 509 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm ở mức 485 - 490 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm dao động từ 344 - 348 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 473 - 477 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 415 - 419 USD/tấn.

Gạo 5% tấm của Pakistan được giao dịch trong khoảng 390 - 394 USD/tấn. Gạo 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 347 - 351 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động từ 280 - 284 USD/tấn.

Đáng chú ý, nhu cầu nhập khẩu từ Philippines đang gia tăng. Theo tờ Manila Bulletin, dữ liệu của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines cho thấy Việt Nam vẫn là nhà cung cấp gạo lớn của nước này, chiếm gần 85% tổng lượng gạo nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, lượng gạo Philippines nhập khẩu từ Việt Nam đạt 2,06 triệu tấn.