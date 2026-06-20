Giá lúa gạo hôm nay 20/6: Không biến động

Giá lúa tươi hôm nay trong nước hôm nay 20/6 tương đối ổn định tại các vùng trồng trọng điểm.
Cụ thể, lúa Nhật (tươi) đang được thu mua trong khoảng 7.200 - 7.500 đồng/kg, cao nhất trên thị trường hiện nay. Tiếp sau là nhóm ST24 - ST25 với giá 7.000 - 7.300 đồng/kg.
Đối với nhóm lúa thơm như Nàng Hoa 9, Jasmine, RVT, Đài Thơm 8 và Japonica, giá được giao dịch ở mức 6.500 - 6.800 đồng/kg, trong khi OM 18 dao động từ 6.400 - 6.500 đồng/kg.
Trong khi đó, giá lúa OM 4218 từ 6.000 - 6.200 đồng/kg, còn OM 380 và OM 5451 lần lượt đạt 5.700 - 6.000 đồng/kg và 5.700 - 5.800 đồng/kg. Hàm Châu 105 được thu mua trong khoảng 5.600 - 5.900 đồng/kg.
Hôm nay, IR 50404 được giao dịch ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg, còn OM 34 và OM 504 dao động từ 5.100 - 5.300 đồng/kg, thuộc nhóm có giá thấp nhất trên thị trường hiện nay.
|
Giống lúa
|
Giá (đồng/ kg)
|
OM 18 (tươi)
|
6.400 – 6.500
|
Đài Thơm 8 (tươi)
|
6.500 – 6.700
|
OM 380 (tươi)
|
5.700 – 6.000
|
OM 4218 (tươi)
|
6.000 – 6.200
|
IR 50404 (tươi)
|
5.500 - 5.600
|
OM 34 (tươi)
|
5.100 – 5.200
|
OM 5451 (tươi)
|
5.700 – 5.800
|
Nàng Hoa 9 (tươi)
|
6.500 - 6.800
|
OM 504 (tươi)
|
5.100 - 5.300
|
Jasmine (tươi)
|
6.500 – 6.800
|
Lúa Nhật (tươi)
|
7.200 – 7.500
|
ST24-ST25 (thường)
|
7.000 – 7.300
|
RVT (tươi)
|
6.500 – 6.800
|
Japonica
|
6.500 – 6.800
|
Hàm Châu 105
|
5.600 – 5.900
Giá gạo hôm nay 20/6 cũng không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch liền trước.
Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 5451 hiện có giá 9.550 - 9.650 đồng/kg. Tiếp theo là gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 với mức giá 9.150 - 9.450 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu CL 555 dao động từ 9.100 - 9.300 đồng/kg.
Nhóm gạo nguyên liệu có mức giá trung bình gồm OM 18 và IR 504, cùng được thu mua trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg.
Ở phân khúc giá thấp hơn, gạo nguyên liệu Sóc Thơm và OM 380 hiện được giao dịch từ 7.500 - 7.600 đồng/kg, thuộc nhóm có giá thấp nhất trên thị trường. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 50404 được chào bán ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg.
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo nguyên liệu OM 5451
|
9.550 - 9.650
|
Gạo nguyên liệu Sóc thơm
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu IR 504
|
8.700 - 8.850
|
Gạo nguyên liệu CL 555
|
9.100 - 9.300
|
Gạo nguyên liệu OM 18
|
8.700 - 8.850
|
Gạo nguyên liệu OM 380
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu Đài thơm 8
|
9.150 – 9.450
|
Gạo thành phẩm IR 50404
|
8.500 – 8.600
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tiếp tục giữ ổn định ở nhiều phân khúc so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Cụ thể, gạo Jasmine Việt Nam có giá trong khoảng 504 - 508 USD/tấn, tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất. Bên cạnh đó, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam cũng duy trì mức 485 - 490 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.
Đáng chú ý, gạo trắng 5% tấm của Việt Nam sau khi tăng nhẹ 1 USD/tấn, hiện tiếp tục duy trì ở mức 410 - 414 USD/tấn.
Trong khi đó, thị trường Ấn Độ tương đối ổn định. Gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 347 - 351 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động từ 337 - 341 USD/tấn. Đây vẫn là những mức giá thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo lớn.
Đối với Pakistan, gạo trắng 5% tấm được giao dịch trong khoảng 389 - 393 USD/tấn, giữ nguyên so với phiên trước.
|
Loại gạo
|
Giá tham khảo
|
Jasmine Việt Nam
|
504 - 508 USD/tấn
|
Gạo thơm 5% tấm Việt Nam
|
485 - 490 USD/tấn
|
Gạo trắng 5% tấm Việt Nam
|
410 - 414 USD/tấn
|
Gạo trắng 5% tấm Thái Lan
|
469 - 473 USD/tấn
|
Gạo trắng 5% tấm Ấn Độ
|
347 - 351 USD/tấn
|
Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ
|
337 - 341 USD/tấn
|
Gạo trắng 5% tấm Pakistan
|
389 - 393 USD/tấn
Thị trường lúa gạo ngày 20/6 được dự báo tiếp tục xu hướng ổn định. Dù nguồn cung lúa Hè Thu đang gia tăng theo tiến độ thu hoạch nhưng lượng hàng đưa ra thị trường hiện chưa đủ lớn để tạo áp lực giảm giá.
Trên thị trường thế giới, các nhà phân tích cho rằng những diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông cùng sự biến động của chi phí logistics toàn cầu vẫn là các yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường gạo thế giới trong thời gian tới.