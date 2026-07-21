Phá đường dây bán thiếu nữ sang nước ngoài làm vợ, có nạn nhân dưới 14 tuổi

(VTC News) -

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ 25/6 đến 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới, bước đầu bắt giữ 6 kẻ liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện dấu hiệu hoạt động của 2 đường dây mua bán người tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục và Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An). Nhiều người tại địa phương cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới, đưa phụ nữ sang nước ngoài bán làm vợ với giá hàng trăm triệu đồng.

6 người liên quan 2 đường dây mua bán người qua biên giới. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, nạn nhân mà nhóm người trong đường dây nhắm tới là những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định. Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài hứa hẹn mức lương cao, các đối tượng còn hứa sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc.

Khi nạn nhân bị lừa qua biên giới, chúng sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại những gia đình có nhu cầu. Đáng nói, trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ an sau đó xác lập 2 chuyên án đấu tranh. Công an xác định các nghi phạm ít khi có mặt tại địa phương, thường xuyên thay đổi nơi tạm trú và nơi làm tại khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc.

Sau thời gian theo dõi, từ 25/6 đến 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì và phối hợp với nhiều đơn vị đồng loạt bắt giữ 6 người về các hành vi “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.

Trong 6 người bị bắt có 4 người trú xã Chiêu Lưu gồm: Lương Thị Toàn (SN 1982, mang 1 tiền án về tội "Mua bán người"); Lô Văn Phong (SN 1976); Xeo Thị Tiến (SN 1982) và Chích Thị An (SN 1979). Hai kẻ khác là Lô Văn Mày (SN 1978, trú tại xã Cam Phục) và Lương Thị Nhâm (SN 2002, trú xã Hữu Kiệm).

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu Ban chuyên án làm rõ, với thủ đoạn trên, chúng dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 6 người trên và tiếp tục mở rộng chuyên án.

Để phục vụ điều tra, cơ quan công an thông báo ai là bị hại các vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.