Triệt phá đường dây 'Bún Chả TV', Công an Bắc Ninh được Bộ Công an khen thưởng

Ngày 21/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bộ Công an có Thư khen biểu dương Công an tỉnh Bắc Ninh vì lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây vận hành hệ thống website “Bún Chả TV” phát sóng bóng đá, thể thao trái phép trên internet.

Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, ký Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, ghi nhận thành tích đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng xây dựng, vận hành hệ thống website "Bún Chả TV" phát sóng các giải thể thao không có bản quyền với quy mô lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với một đối tượng trong vụ án. (Ảnh: CACC)

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá đường dây chuyên phát sóng trực tiếp trái phép các trận đấu thể thao trên internet, xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả và quyền liên quan của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và nội dung số.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 10 bị can, thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định, hệ thống "Bún Chả TV" đã phát sóng trái phép hơn 150.000 trận đấu thể thao, thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời nhận tiền tài trợ, quảng cáo từ các website cá độ, đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Trong Thư khen, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.