Giá lúa gạo hôm nay 3/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, lúa tươi giữ ổn định

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 3/7 đi ngang so với hôm qua. Theo đó, lúa IR 50404 (tươi) được thu mua ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 (tươi) 6.100 - 6.200 đồng/kg, OM 18 (tươi) 6.200 - 6.300 đồng/kg, OM 34 (tươi) 5.400 - 5.600 đồng/kg và OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 3/7

Chủng loại lúa Giá (đồng/kg) IR 50404 (tươi) 5.400 - 5.500 Đài Thơm 8 (tươi) 6.100 - 6.200 OM 18 (tươi) 6.200 - 6.300 OM 34 (tươi) 5.400 - 5.600 OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu hôm nay tăng nhẹ. Trong đó, gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg, lên mức 9.300 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu IR 50404 tăng 50 đồng/kg, đạt 8.800 - 8.900 đồng/kg. Giá tấm và cám khô giữ ổn định, lần lượt ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg và 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và phụ phẩm trong nước hôm nay 3/7

Mặt hàng Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu CL 555 9.300 - 9.400 Gạo nguyên liệu IR 50404 8.800 - 8.900 Tấm 8.000 - 8.100 Cám khô 7.950 - 8.100

Tại các chợ bán lẻ, gạo thơm Jasmine giữ mức 16.000 - 18.000 đồng/kg. Các chủng loại còn lại cũng đi ngang, trong đó gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Đài thơm 14.500 - 15.500 đồng/kg và gạo thường 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 3/7

Chủng loại Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Jasmine 16.000 - 18.000 Gạo Đài thơm 14.500 - 15.500 Gạo thường 14.000 - 15.000

Giá lúa gạo trong nước giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Báo VTV)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan có giá 478 - 482 USD/tấn, gạo 5% tấm của Pakistan dao động ở mức 408 - 412 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 350 - 354 USD/tấn. Gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 516 - 520 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm ở mức 500 - 510 USD/tấn.

Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5,2 triệu tấn và 2,38 tỷ USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 45%. Trung Quốc và Ghana là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 19,4% và 8,5%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tăng tới 87%.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 3/7

Quốc gia/Chủng loại Giá (USD/tấn) Việt Nam - Gạo Jasmine 516 - 520 Việt Nam - Gạo thơm 5% tấm 500 - 510 Thái Lan - Gạo trắng 5% tấm 478 - 482 Pakistan - Gạo 5% tấm 408 - 412 Ấn Độ - Gạo trắng 5% tấm 350 - 354

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.