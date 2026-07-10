Giá lúa gạo hôm nay 10/7: Trong nước tăng giảm trái chiều, xuất khẩu đi ngang

Giá lúa trong nước ngày 10/7 ghi nhận diễn biến trái chiều so với hôm qua. Trong đó, Đài Thơm 8 (tươi) tăng mạnh nhất, thêm 150 đồng/kg lên mức 6.450 - 6.600 đồng/kg. IR 50404 (tươi) và OM 34 (tươi) cùng tăng 100 đồng/kg, lần lượt đạt 5.700 - 5.800 đồng/kg và 5.600 - 5.700 đồng/kg. Giá lúa OM 5451 (tươi) ổn định, ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi OM 18 (tươi) giảm 100 đồng/kg xuống còn 6.300 - 6.500 đồng/kg.
Bảng so sánh giá lúa hôm nay 10/7 và hôm qua 9/7
|
Loại lúa
|
Hôm qua (đồng/kg)
|
Hôm nay (đồng/kg)
|
Biến động
|
Đài Thơm 8 (tươi)
|
6.300 - 6.500
|
6.450 - 6.600
|
Tăng 150 đồng/kg
|
IR 50404 (tươi)
|
5.550 - 5.700
|
5.700 - 5.800
|
Tăng 100 đồng/kg
|
OM 34 (tươi)
|
5.400 - 5.600
|
5.600 - 5.700
|
Tăng 100 đồng/kg
|
OM 5451 (tươi)
|
5.700 - 5.800
|
5.700 - 5.800
|
Đi ngang
|
OM 18 (tươi)
|
6.400 - 6.600
|
6.300 - 6.500
|
Giảm 100 đồng/kg
Trên thị trường gạo, giá các mặt hàng nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu OM 5451 dao động 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được thu mua trong khoảng 8.950 - 9.050 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Gạo thành phẩm IR 504 được giao dịch ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay 10/7
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo thành phẩm IR 504
|
10.750 - 10.900
|
Gạo nguyên liệu OM 5451
|
9.500 - 9.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
|
9.400 - 9.500
|
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|
9.200 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
|
8.950 - 9.050
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
|
8.700 - 8.850
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
|
7.500 - 7.600
Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục ổn định so với hôm qua. Trong đó, gạo Nàng Nhen vẫn là mặt hàng có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg.
Gạo Nàng Hoa được niêm yết 21.000 đồng/kg, còn gạo thơm Jasmine dao động 16.000 - 17.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng ở 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm từ 14.500 - 15.500 đồng/kg và gạo thường dao động 14.000 - 15.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 10/7
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo Nàng Nhen
|
28.000
|
Gạo Hương Lài
|
22.000
|
Gạo Nhật
|
22.000
|
Gạo Nàng Hoa
|
21.000
|
Gạo thơm Thái hạt dài
|
20.000 - 22.000
|
Gạo Sóc Thái
|
20.000
|
Gạo thơm Jasmine
|
16.000 - 17.000
|
Gạo trắng thông dụng
|
16.000
|
Gạo Sóc thường
|
15.000 - 16.000
|
Gạo Đài Thơm
|
14.500 - 15.500
|
Gạo thường
|
14.000 - 15.000
Với mặt hàng phụ phẩm, giá nhìn chung ổn định so với hôm qua. Hiện tấm thơm được thu mua trong khoảng 8.000 - 8.100 đồng/kg, trong khi cám dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 510 - 520 USD/tấn, gạo Jasmine dao động 513 - 517 USD/tấn, trong khi gạo thơm 100% tấm có giá 348 - 352 USD/tấn.
Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 280 - 284 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới ngày 10/7
|
Quốc gia
|
Chủng loại
|
Giá (USD/tấn)
|
Việt Nam
|
Gạo thơm 5% tấm
|
510 - 520
|Việt Nam
|
Gạo Jasmine
|
513 - 517
|Việt Nam
|
Gạo thơm 100% tấm
|
348 - 352
|
Thái Lan
|
Gạo 5% tấm
|
478 - 482
|Thái Lan
|
Gạo 100% tấm
|
409 - 413
|
Ấn Độ
|
Gạo 5% tấm
|
350 - 354
|Ấn Độ
|
Gạo 100% tấm
|
280 - 284