Giá lúa gạo hôm nay 10/7: Trong nước tăng giảm trái chiều, xuất khẩu đi ngang

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa trong nước ngày 10/7 ghi nhận diễn biến trái chiều so với hôm qua. Trong đó, Đài Thơm 8 (tươi) tăng mạnh nhất, thêm 150 đồng/kg lên mức 6.450 - 6.600 đồng/kg. IR 50404 (tươi) và OM 34 (tươi) cùng tăng 100 đồng/kg, lần lượt đạt 5.700 - 5.800 đồng/kg và 5.600 - 5.700 đồng/kg. Giá lúa OM 5451 (tươi) ổn định, ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi OM 18 (tươi) giảm 100 đồng/kg xuống còn 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Bảng so sánh giá lúa hôm nay 10/7 và hôm qua 9/7

Loại lúa Hôm qua (đồng/kg) Hôm nay (đồng/kg) Biến động Đài Thơm 8 (tươi) 6.300 - 6.500 6.450 - 6.600 Tăng 150 đồng/kg IR 50404 (tươi) 5.550 - 5.700 5.700 - 5.800 Tăng 100 đồng/kg OM 34 (tươi) 5.400 - 5.600 5.600 - 5.700 Tăng 100 đồng/kg OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800 5.700 - 5.800 Đi ngang OM 18 (tươi) 6.400 - 6.600 6.300 - 6.500 Giảm 100 đồng/kg

Giá lúa trong nước hôm nay 10/7 ghi nhận diễn biến tăng, giảm đan xen giữa các chủng loại. (Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Giá gạo trong nước hôm nay

Trên thị trường gạo, giá các mặt hàng nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu OM 5451 dao động 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được thu mua trong khoảng 8.950 - 9.050 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Gạo thành phẩm IR 504 được giao dịch ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay 10/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.400 - 9.500 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 8.950 - 9.050 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục ổn định so với hôm qua. Trong đó, gạo Nàng Nhen vẫn là mặt hàng có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg.

Gạo Nàng Hoa được niêm yết 21.000 đồng/kg, còn gạo thơm Jasmine dao động 16.000 - 17.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng ở 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm từ 14.500 - 15.500 đồng/kg và gạo thường dao động 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 10/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo Đài Thơm 14.500 - 15.500 Gạo thường 14.000 - 15.000

Với mặt hàng phụ phẩm, giá nhìn chung ổn định so với hôm qua. Hiện tấm thơm được thu mua trong khoảng 8.000 - 8.100 đồng/kg, trong khi cám dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 510 - 520 USD/tấn, gạo Jasmine dao động 513 - 517 USD/tấn, trong khi gạo thơm 100% tấm có giá 348 - 352 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới ngày 10/7