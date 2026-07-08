Giá lúa gạo hôm nay 8/7/2026: Lúa tươi tăng, gạo nhích nhẹ

Giá lúa tươi hôm nay 8/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận xu hướng tăng ở một số giống chủ lực. Trong đó, lúa OM 18 có mức tăng đáng chú ý nhất, tăng 300 đồng/kg, lên mức 6.400 - 6.600 đồng/kg.
Lúa Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg, dao động 6.300 - 6.500 đồng/kg. Lúa IR 50404 cũng tăng 100 đồng/kg, đạt mức 5.550 - 5.700 đồng/kg.
Lúa OM 34 ổn định mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.700 - 5.800 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 8/7
|Chủng loại
|Giá (đồng/kg)
|Biến động (đồng/kg)
|IR 50404 (tươi)
|5.550 - 5.700
|+ 100
|Đài Thơm 8 (tươi)
|6.300 - 6.500
|+ 100
|OM 18 (tươi)
|6.400 - 6.600
|+ 300
|OM 34 (tươi)
|5.400 - 5.600
|Ổn định
|OM 5451 (tươi)
|5.700 - 5.800
|Ổn định
Tương tự giá lúa, giá gạo nguyên liệu hôm nay nhích nhẹ. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 dao động 8.950 - 9.050 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 đạt 9.400 - 9.600 đồng/kg, cao hơn so với vùng giá trước đó.
Gạo OM 5451 ổn định ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. Gạo Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Các dòng OM 380 và Sóc thơm giữ vùng thấp hơn, khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 dao động 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay 8/7
|Loại gạo
|Giá (đồng/kg)
|Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
|8.950 - 9.050
|Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
|9.400 - 9.600
|Gạo nguyên liệu OM 5451
|9.500 - 9.600
|Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
|8.700 - 8.850
|Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|9.200 - 9.400
|Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
|7.500 - 7.600
|Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
|7.500 - 7.600
|Gạo thành phẩm IR 504
|10.750 - 10.900
Tại các chợ bán lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài đạt 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg.
Gạo Đài thơm dao động 14.500 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg; gạo thường 14.000 - 15.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 8/7
|Loại gạo
|Giá (đồng/kg)
|Gạo Nàng Nhen
|28.000
|Gạo Nhật
|22.000
|Gạo Hương Lài
|22.000
|Gạo Nàng Hoa
|21.000
|Gạo thơm Thái hạt dài
|20.000 - 22.000
|Gạo Sóc Thái
|20.000
|Gạo thơm Jasmine
|16.000 - 17.000
|Gạo trắng thông dụng
|16.000
|Gạo Sóc thường
|15.000 - 16.000
|Gạo Đài Thơm
|14.500 - 15.500
|Gạo thường
|14.000 - 15.000
Phân khúc nếp không biến động với giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Giá phụ phẩm dao động trong vùng 7.800 - 8.100 đồng/kg. Tấm thơm ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg, còn cám dao động 7.950 - 8.100 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ổn định. Gạo Jasmine ở mức 516 - 520 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động 500 - 510 USD/tấn. Gạo 100% tấm ở mức 349 - 353 USD/tấn.
Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 350 - 354 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn.
Bảng giá gạo xuất khẩu ngày 8/7
|Quốc gia
|Chủng loại
|Giá (USD/tấn)
|Việt Nam
|Gạo Jasmine
|516 - 520
|Gạo thơm 5% tấm
|500 - 510
|Gạo thơm 100% tấm
|349 - 353
|Thái Lan
|Gạo 5% tấm
|478 - 482
|Gạo 100% tấm
|409 - 413
|Ấn Độ
|Gạo 5% tấm
|350 - 354
|Gạo 100% tấm
|280 - 284