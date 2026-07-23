Bác sĩ Bạch Mai lấy da đầu cứu đôi chân bé trai bị rắn hổ mang cắn

(VTC News) -

Sinh ra mất thị lực do đục thủy tinh thể bẩm sinh hai mắt, bé trai 41 tháng tuổi người dân tộc Mường tiếp tục đối mặt biến cố khi bị rắn hổ mang cắn vào chân trái. Nọc độc khiến vùng tổn thương hoại tử lan từ bàn chân lên cẳng chân rồi đến đùi, đẩy em vào nguy cơ phải cắt bỏ chi thể.

Sau nhiều ngày điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai bảo tồn được chân trái cho bệnh nhi bằng kỹ thuật ghép da đầu tự thân, mở ra hy vọng em vẫn có thể tập đi và phát triển như những đứa trẻ khác.

Tai nạn xảy ra khi bé đang chơi trên sàn nhà thì bị rắn cắn vào bàn chân trái. Sau sơ cứu, em được chuyển đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tổn thương diễn biến nhanh và phức tạp.

Mặc dù được điều trị tích cực, nọc độc vẫn tiếp tục phá hủy da và mô mềm. Vùng hoại tử ngày càng lan rộng từ bàn chân lên cẳng chân rồi tới đùi. Trước nguy cơ nhiễm trùng nặng và mất chân, các bác sĩ xây dựng phương án điều trị khẩn cấp.

Ê-kíp cắt lọc toàn bộ mô hoại tử để kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời cố gắng giữ lại tối đa các cấu trúc còn sống. Tuy nhiên, sau khi làm sạch tổn thương, phần khuyết hổng phần mềm kéo dài từ đùi xuống bàn chân khiến việc che phủ trở thành bài toán rất khó.

Bệnh nhi tiến triển tốt, chi thể được bảo tồn.

Theo ThS.BS Trương Thế Duy, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, đây là một trong những ca điều trị nhiều thách thức vì bệnh nhi mới 41 tháng tuổi, chỉ nặng 9 kg, trong khi diện tích tổn thương quá lớn.

"Nguồn da lành của trẻ rất ít. Chúng tôi phải vừa loại bỏ hoàn toàn mô hoại tử, vừa bảo tồn tối đa chi thể. Mục tiêu không chỉ là làm liền vết thương mà còn giữ chức năng vận động và tạo điều kiện để chân tiếp tục phát triển khi trẻ lớn lên", bác sĩ Duy cho biết.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định sử dụng da đầu của chính bệnh nhi để ghép che phủ toàn bộ vùng tổn thương.

Theo bác sĩ Duy, da đầu là nguồn da ghép đặc biệt phù hợp trong những trường hợp cần diện tích lớn nhưng cơ thể có rất ít vùng da lành. Khu vực này có hệ thống mạch máu phong phú, khả năng tái tạo nhanh. Nếu lấy đúng độ dày, các nang tóc vẫn được bảo tồn và tóc sẽ mọc trở lại, gần như không để lại sẹo rõ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi sát, kiểm soát nhiễm trùng, chăm sóc dinh dưỡng, thay băng hằng ngày và đánh giá khả năng sống của từng vùng da ghép.

Bảy ngày sau, toàn bộ mảnh ghép bám sống tốt, vết thương tiến triển thuận lợi và chân trái được bảo tồn. Vùng da đầu lấy ghép cũng hồi phục tốt, tóc có thể mọc trở lại bình thường.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi vẫn cần tiếp tục được theo dõi, chăm sóc vết thương và phục hồi chức năng để đánh giá khả năng vận động lâu dài. Tuy nhiên, việc giữ được chi thể có ý nghĩa đặc biệt với một đứa trẻ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vì mất thị lực từ khi mới sinh.