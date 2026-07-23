XSBDI 23/7 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 23/7/2026

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 23/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 23/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng ngày 16/7/2026 với giải đặc biệt là 715419 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số ngày 9/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng có giải đặc biệt là 497086 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số Bình Định ngày 2/7/2026 có giải đặc biệt là 709529 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Kết quả xổ số ngày 25/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng như sau:
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).
- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.
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