(VTC News) -

Sau phiên lao dốc hôm qua, thị trường chứng khoán tiếp tục quán tính điều chỉnh giảm khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay 23/7. Sắc đỏ vẫn chiếm áp đảo trên bảng điện tử.

Tuy nhiên, khi sang đợt khớp lệnh liên tục, thị trường đảo chiều hồi phục và biến động giằng co nhẹ quanh vùng giá tham chiếu nhờ sự nâng đỡ của VIC và VHM.

Sau hơn 90 phút giao dịch, chỉ số VN-Index tăng nhẹ hơn 2 điểm dù số mã giảm vẫn nhiều gấp khoảng 2,5 lần số mã tăng. Trong đó, bộ đôi cổ phiếu VIC và VHM tăng lần lượt hơn 4% và hơn 2%. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng, chứng khoán, thép xuất hiện lực cầu bắt đáy dù yếu vẫn giúp một số mã có thời điểm hồi phục sắc xanh như SSI, VIX, EIB, HPG, TCB...

Cổ phiếu PNJ tiếp tục bị xả bán mạnh. PNJ giảm về mức giá sàn 33.050 đồng/CP, tương đương giảm gần 30% chỉ trong 9 phiên giao dịch.

Thị trường duy trì trạng thái ảm đạm với sắc đỏ bao trùm khi tạm dừng phiên sáng. VN-Index giảm 7,83 (-0,47%) xuống 1.660,7 điểm với 45 mã tăng, trong khi có tới 267 mã giảm.

Sau giờ nghỉ trưa, lực cầu bất ngờ nhập cuộc mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn. VN-Index nhanh chóng đảo chiều tăng hơn 40 điểm so với mức đóng cửa phiên sáng.

VN-Index tăng hơn 30 điểm. (Ảnh: chụp màn hình)

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 30,85 điểm (+1,85%) lên 1.699,38 điểm. Toàn sàn HoSE ghi nhận tới 198 mã tăng, 127 giảm và 48 mã đứng giá tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 864 triệu đơn vị, giá trị hơn 20.000 tỷ đồng.

Trong rổ VN30 có 21 mã tăng, 7 mã giảm và 2 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 18,42 điểm (+1,01%) đạt 1.845,32 điểm.

Lực kéo đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup với VIC tăng mạnh 5,89% và VHM tăng 4,02%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt đảo chiều và ngập trong sắc xanh như STB tăng 1,41%, TCB tăng 0,86%, VIB tăng 1,04%, KLB tăng 1,77%, NAB tăng 1,21%. Đáng chú ý, cổ phiếu EIB của Eximbank tăng kịch trần 6,97% lên 17.650 đồng/cp, trắng bên bán.

Ngoài ra, các mã GEX, GEE, GEL, VIX cũng tăng kịch trần sau khi chịu áp lực bán mạnh trong những phiên trước.

Ở chiều ngược lại, PNJ có phiên giảm sàn thứ ba liên tiếp. DGC giảm 6,3% sau thông tin thêm 3 lãnh đạo bị khởi tố.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 5,58 điểm (+2,03%) lên mức 281,07 điểm. Toàn sàn có 76 mã tăng, 56 mã giảm và 54 mã đứng giá. UpCom-Index tăng 0,76 điểm, lên 125,53 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 21.000 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 480 tỷ đồng, với 5 mã bị rút vốn mạnh nhất đều thuộc nhóm ngân hàng.