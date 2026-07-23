HĐND phường Kinh Bắc thông qua 3 nghị quyết quan trọng giữa năm 2026

(VTC News) -

Sáng 22/7, HĐND phường Kinh Bắc khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, kinh tế địa phương duy trì tăng trưởng với tổng giá trị sản phẩm ước tăng 13%, thu nhập bình quân đạt khoảng 7,8 triệu đồng/người/tháng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 1.200 tỷ đồng, thu ngân sách phường hơn 796 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng với 99,89% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quản lý ngân sách, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND phường đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết gồm: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026; quy chế làm việc của HĐND phường khóa XXIII; nội quy kỳ họp HĐND phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực hoạt động của HĐND và triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển địa phương trong thời gian tới.