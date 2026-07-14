Giá lúa gạo hôm nay 14/7: Lúa ổn định, gạo tấm thơm tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi hôm nay 14/7 tiếp tục ổn định. Đài Thơm 8 (tươi) được thu mua ở mức 6.450 - 6.600 đồng/kg, OM 18 (tươi) đạt 6.300 - 6.500 đồng/kg, IR 50404 (tươi) ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg, OM 34 (tươi) dao động 5.600 - 5.700 đồng/kg, còn OM 5451 (tươi) được giao dịch trong khoảng 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa tươi trong nước hôm nay 14/7

Loại lúa Giá (đồng/kg) Đài Thơm 8 (tươi) 6.450 - 6.600 OM 18 (tươi) 6.300 - 6.500 IR 50404 (tươi) 5.700 - 5.800 OM 34 (tươi) 5.600 - 5.700 OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay đi ngang so với hôm qua. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được giao dịch ở mức 8.950 - 9.050 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 đạt 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng được thu mua trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 dao động 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và thành phẩm trong nước hôm nay 14/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 8.950 - 9.050 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.400 - 9.500 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600 Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900

Giá phụ phẩm hôm nay dao động từ 7.950 - 8.300 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm tăng 100 đồng/kg lên mức 8.200 - 8.300 đồng/kg, còn cám được giao dịch trong khoảng 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 14/7

Loại Giá (đồng/kg) Tấm thơm 8.200 - 8.300 Cám 7.950 - 8.100

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay không biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg, gạo Nhật và gạo Hương Lài cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái đạt 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm từ 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng giữ ở mức 16.000 đồng/kg và gạo thường được bán trong khoảng 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Báo Nghệ An)

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 14/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 Gạo thường 13.000 - 14.000

Giá gạo thế giới hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay giữ mức ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ cũng đi ngang. Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 14/7