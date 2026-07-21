Hơn 1.300 võ sư hội tụ tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 21/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức họp báo công bố các thông tin liên quan đến sự kiện Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.

Theo công bố, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2/8 - 5/8/2026 tại phường Quy Nhơn và các địa phương trong tỉnh, với chủ đề "Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng".

Quang cảnh buổi họp báo công bố thông tin liên quan đến sự kiện Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai Tính đến ngày 20/7, sự kiện đã ghi nhận sự tham gia của 15 đoàn quốc tế đến từ 9 quốc gia gồm: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Morocco, Ý, Nga, Trung Quốc) với 241 đại biểu, võ sư, võ sinh.

Trong nước, có 11 đoàn (167 người) đến từ các tỉnh cùng 11 đoàn CLB/võ đường của tỉnh (219 người) Gia Lai.

Trong khuôn khổ các hoạt động chuyên môn, Ban Tổ chức cũng ghi nhận số lượng đăng ký tham gia Giải Vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia với 32 đoàn, gồm khoảng 750 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên. Đáng chú ý, trong số này, có 3 đoàn nước ngoài tham gia tranh tài, góp phần nâng cao tính giao lưu, hội nhập quốc tế của giải đấu.

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 diễn ra với nhiều sự kiện đáng chú ý như: Lễ Dâng hoa, Dâng hương tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú) và Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn); Nghi thức rước đuốc thắp sáng đài lửa và chương trình nghệ thuật 3 phần: "Âm vang hào khí Việt Nam", "Võ cổ truyền Bình Định – Hội tụ và lan tỏa", "Võ cổ truyền Việt Nam – Tỏa sáng tinh hoa" trong ngày Lễ Khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra còn có các chương trình như đồng diễn võ thuật, triển lãm ảnh của các võ đường, môn phái trong và ngoài nước tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.​

Hơn 1.300 võ sư, võ sinh và vận động viên trong nước, ngoài nước hội tụ tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 thông tin, từ năm 2006 đến nay, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam đã qua 8 kỳ tổ chức thành công.

Đồng thời trước đó, ngày 27/12/2012, Võ cổ truyền Bình Định chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo tồn và quảng bá giá trị di sản

"Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX không chỉ là sân chơi giao lưu chuyên môn sâu rộng, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Võ cổ truyền Bình Định vươn tầm thế giới, khẳng định sức sống trường tồn của một di sản văn hóa dân tộc" bà Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ.

​Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch còn nhấn mạnh, trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát huy toàn diện giá trị võ cổ truyền Bình Định thì nhiệm vụ đẩy mạnh hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh Võ cổ truyền Bình Định là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là trọng tâm.

Võ cổ truyền Bình Định gắn liền với thời kỳ hưng thịnh của Phong trào Nông dân Tây Sơn

Võ cổ truyền Việt Nam là tinh hoa được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ quê hương, võ dân tộc đã trở thành di sản văn hóa quý báu, bám rễ sâu xa trong đời sống tinh thần của nhân dân và lan tỏa mạnh mẽ tới hàng chục quốc gia trên thế giới như Pháp, Mỹ, Nga, Đức, Thụy Sĩ, Algeria...

Và ​trong dòng chảy đó, võ cổ truyền Bình Định gắn liền với thời kỳ hưng thịnh của Phong trào Nông dân Tây Sơn và những chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.