Mỹ nhân phim 'Lửa trắng' hé lộ bí mật sau cảnh tình tứ với ông trùm gây bão

(VTC News) -

Diễn viên Đinh Ngọc Anh đang là gương mặt được khán giả truyền hình quan tâm khi đảm nhận vai người tình của Lão Công trong bộ phim Lửa trắng. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình quyến rũ và những phân cảnh tình tứ với NSƯT Hồ Phong, nữ diễn viên quê Quảng Ninh còn khiến nhiều người bất ngờ bởi những câu chuyện hậu trường phim thú vị.

Bí mật phía sau phân cảnh gây bão

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Ngọc Anh cho biết cơ duyên đến với Lửa trắng khá đặc biệt. Theo Đinh Ngọc Anh, ngay từ buổi thử vai đầu tiên, ê-kíp hướng cô vào nhân vật người tình của ông trùm bởi đây cũng là diễn viên múa trong kịch bản. Nhờ ngoại hình phù hợp cùng lợi thế hình thể, nữ diễn viên gần như được "đo ni đóng giày" cho vai diễn.

Phân cảnh tình tứ gây bão của ông trùm và người tình trong phim "Lửa trắng".

Ngay từ những tập đầu lên sóng, phân cảnh người đẹp xuất hiện trong trang phục bơi bên cạnh nhân vật của NSƯT Hồ Phong nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trái ngược hình ảnh quyến rũ trên màn ảnh, hậu trường cảnh quay lại khiến cả đoàn phim được phen dở khóc dở cười.

Đinh Ngọc Anh tiết lộ cô hoàn toàn không biết bơi và rất sợ nước. Ban đầu, ê-kíp dự định để nữ diễn viên thực hiện cảnh bơi trong bể, nhưng khi mọi người "lừa" cô xuống nước với lý do dạy bơi, nỗi sợ khiến cô hoảng hốt đến mức đạo diễn phải thay đổi phương án ghi hình.

"Đáng lẽ tôi phải bơi, nhưng vì không biết bơi và rất sợ nước nên khi xuống bể đã lộ rõ sự hoảng hốt. Cuối cùng đạo diễn quyết định bỏ luôn cảnh bơi, chỉ giữ đoạn tôi bước từ dưới nước lên như khán giả đã xem", cô kể.

Để có vài giây lên hình tôn vóc dáng, đoàn phim phải quay đi quay lại nhiều lần với đủ góc máy từ toàn cảnh đến cận cảnh. Riêng bộ đồ bơi xuất hiện trong phim cũng do chính Đinh Ngọc Anh lựa chọn. Cô chủ động chọn thiết kế kín đáo, phù hợp với sóng truyền hình nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của kịch bản.

Không ngại bị đóng khung vai gợi cảm

Vai diễn người tình của ông trùm giúp Đinh Ngọc Anh được nhiều người biết đến nhưng cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Trước những bình luận khen chê trên mạng xã hội, nữ diễn viên sinh năm 1997 giữ thái độ khá bình thản.

Theo cô, việc xuất hiện trên truyền hình đồng nghĩa sẽ luôn tồn tại những luồng ý kiến khác nhau. Thay vì để tâm đến những bình luận tiêu cực, cô xem đó là góc nhìn của khán giả để nhìn lại bản thân và hoàn thiện hơn trong diễn xuất.

Là diễn viên tay ngang, chưa từng học qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp, Đinh Ngọc Anh thừa nhận khá áp lực khi làm việc cùng dàn nghệ sĩ gạo cội trong Lửa trắng. Tuy nhiên, kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu giúp cô nhanh chóng thích nghi với môi trường đoàn phim.

Liên tiếp vào vai diễn tranh cãi, Đinh Ngọc Anh không để tâm đến những bình luận tiêu cực.

Đặc biệt, NSƯT Hồ Phong - người đóng vai ông trùm là người hỗ trợ cô rất nhiều. Trước mỗi cảnh quay, hai diễn viên đều dành thời gian tập thoại, trao đổi tâm lý nhân vật để phối hợp ăn ý hơn.

Ngược lại, với những cảnh đòi hỏi sự tiếp xúc gần, bế bồng hay tương tác tình cảm, Đinh Ngọc Anh lại không gặp nhiều khó khăn nhờ lợi thế kiểm soát hình thể của một diễn viên múa.

Nữ diễn viên cũng kể một kỷ niệm đáng nhớ về đàn anh. Trước khi quay những phân đoạn nhạy cảm, NSƯT Hồ Phong chủ động hỏi cô đã có bạn trai hay chưa vì lo các cảnh quay sẽ ảnh hưởng đến đời sống riêng. Chính sự chuyên nghiệp, văn minh ấy giúp Đinh Ngọc Anh bớt áp lực khi thực hiện những cảnh quay nhiều tranh luận.

Trước Lửa trắng, Đinh Ngọc Anh từng góp mặt trong phim Gái ngàn đô với một nhân vật cũng mang màu sắc gợi cảm. Dù liên tiếp đảm nhận những vai diễn gợi cảm, cô cho biết không lo bị đóng khung hình tượng.

Cô không ngại bị gắn mác ''mỹ nhân gợi cảm''.

Theo nữ diễn viên, điểm chung của các nhân vật chỉ nằm ở vẻ ngoài, còn mỗi vai diễn đều có số phận và nội tâm hoàn toàn khác nhau. Ở mỗi giai đoạn trưởng thành, cô cũng có cách tiếp cận nhân vật khác biệt.

Ở đời thường, Đinh Ngọc Anh thường nhận được câu hỏi hài hước từ bố: "Sao con toàn đóng những vai như thế?". Cô đáp vui rằng có lẽ gương mặt mình "không được đàng hoàng" nên đạo diễn thấy hợp. Dù vậy, gia đình luôn ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật. Hiểu tính con gái hay ngại, mỗi khi phim lên sóng, cả nhà không gặng hỏi hay bàn luận sâu.

Cần bạn trai thấu hiểu, không tìm kiếm 'đại gia'

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là quan điểm làm nghề của nữ diễn viên Quảng Ninh. Trong khi nhiều nghệ sĩ trẻ mong muốn nổi tiếng và trở thành ngôi sao, Đinh Ngọc Anh lại nói cô luôn có khát khao trở thành "một người vô danh".

Nữ diễn viên thừa nhận vài năm trước từng mong khán giả biết đến mình nhiều hơn, nhưng hiện tại cô chỉ muốn làm nghề bằng đam mê, không đặt áp lực phải nổi tiếng. Mục tiêu lớn nhất của cô là truyền cảm hứng về sự chăm chỉ và lối sống tích cực cho những người xung quanh.

Ngoài đời, người đẹp theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động.

Ngoài diễn xuất và múa, Đinh Ngọc Anh còn điều hành thương hiệu thời trang riêng. Việc vừa kinh doanh vừa tham gia nghệ thuật đôi lúc khiến cô rơi vào trạng thái quá tải, song nhờ có cộng sự hỗ trợ, nữ diễn viên vẫn cân bằng được công việc.

Ở tuổi 29, cô vẫn độc thân. Sau khi Lửa trắng lên sóng, nhiều khán giả tò mò liệu những cảnh tình cảm trên phim có khiến cô gặp khó khăn trong chuyện yêu đương hay không. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô không quá bận tâm đến điều đó. "Tôi nghĩ người yêu, nếu có, sẽ phải hiểu đây là công việc của mình. Sự tin tưởng mới là điều quan trọng nhất".

Nói về hình mẫu bạn trai, cô không đặt ra những tiêu chí quá cụ thể về điều kiện kinh tế. "Với tôi, yêu nhau là cảm xúc mà hai người mang lại cho nhau. Điều tôi cần là sự đồng điệu, cảm giác an toàn và được tôn trọng".

Theo Đinh Ngọc Anh, khi còn trẻ cô từng nghĩ nhiều đến việc phải tìm được một người thật hoàn hảo. Nhưng theo thời gian, quan điểm ấy dần thay đổi. Cô tin rằng một mối quan hệ bền vững được xây dựng từ sự thấu hiểu và đồng hành nhiều hơn là những tiêu chuẩn đặt sẵn.