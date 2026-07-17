'Lửa trắng' tập 10: Mai hiến kế cho Lão Công, ban chuyên án nghi có nội gián

(VTC News) -

Sau những diễn biến căng thẳng ở tập trước, Lửa trắng tiếp tục đẩy nhịp phim lên cao trong tập 10 khi cả đường dây tội phạm lẫn ban chuyên án đều đứng trước những bước ngoặt quan trọng.

Một bên tìm cách thay đổi phương thức vận chuyển để qua mắt lực lượng chức năng, bên còn lại phải đối diện nghi vấn có "nội gián" làm lộ thông tin.

Mai hiến kế cho Lão Công vận chuyển ma tuý trong tập 10 "Lửa trắng".

Tập 10 preview mở đầu cảnh Lê Trường (Mạnh Cường) cùng đàn em tháo chạy trong rừng sau cuộc truy quét. Khi một người kiệt sức, hắn quyết định ở lại làm mồi nhử để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, chấp nhận bị bắt nhằm tạo cơ hội cho Lê Trường trốn thoát. Trước khi chia tay, Lê Trường yêu cầu đàn em giao lại lựu đạn rồi nhanh chóng rời đi.

Ở diễn biến khác, Lão Công (NSƯT Hồ Phong) lo ngại vụ nổ tại quán vườn khiến công an dồn sự chú ý về Sơn Hải, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đưa lô hàng vừa qua biên giới về nơi tiêu thụ. Trong lúc hắn còn băn khoăn có nên tiếp tục vận chuyển bằng xe tải hay không, Mai bất ngờ đưa ra một ý tưởng mới.

Theo gợi ý của Mai (Việt Hoa), hàng sẽ được ngụy trang thành các bao tải đông dược, quế rồi gửi theo xe khách tuyến Tây Bắc - Sơn Hải - phương thức vốn ít bị kiểm tra. Kế hoạch khiến Lão Công vô cùng tâm đắc và không ngần ngại khen Mai như "sư phụ", báo hiệu đường dây tội phạm chuẩn bị bước sang một phương thức hoạt động tinh vi hơn.

Trong khi đó, ban chuyên án tổ chức cuộc họp khẩn sau khi phát hiện dấu hiệu thông tin bị rò rỉ. Từ đoạn ghi âm thu được, lãnh đạo Cục đặt nghi vấn có người báo tin cho Lê Trường, giúp đối tượng né được vòng vây.

Dù Hồ Việt khẳng định quy trình bảo mật của ban chuyên án được thực hiện nghiêm ngặt và kế hoạch phá án khó có thể bị lộ, lãnh đạo vẫn yêu cầu tiếp tục xác minh bởi đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chuyên án.

Ban chuyên án nghi có nội gián báo tin.

Ở tuyến phản diện, Lan (Thu Quỳnh) cũng bắt đầu nghi ngờ có biến trong nội bộ. Cho rằng Sương có thể trở thành mối nguy hiểm, bà trùm lạnh lùng ra lệnh "giải tán con Sương", khiến số phận nhân vật này rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Liệu kế hoạch vận chuyển mới của Lão Công có giúp đường dây ma túy qua mắt lực lượng chức năng? Ban chuyên án có tìm ra kẻ báo tin trước khi quá muộn? Và Sương có thoát khỏi lệnh "xử lý" của Lan?

Tập 10 Lửa trắng phát sóng lúc 20h ngày 17/7 trên VTV3.