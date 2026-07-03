'Lửa trắng' tập 6: 'Ông trùm' ép Mai cắt đứt liên hệ với mẹ, Hòa Công có biến

(VTC News) -

Sau những diễn biến căng thẳng ở tập trước, tập 6 phim Lửa trắng lên sóng tối 3/7 tiếp tục đẩy mạch phim lên cao với hàng loạt tình tiết gay cấn.

Lão Công (NSƯT Hồ Phong) đưa cho Mai (Việt Hoa) một chiếc thẻ ngân hàng với số tiền đủ để chữa bệnh cho mẹ cô. Tuy nhiên, đổi lại, ông ta đưa ra điều kiện tàn nhẫn: Mai phải gọi điện cho mẹ, thông báo sẽ ở lại với lão và cắt đứt mọi liên hệ với bà.

Trong tập 6 "Lửa trắng", lão Công ép Mai lựa chọn để có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Không chấp nhận để mình rơi vào thế bị động, Mai bình tĩnh đáp trả: "Trừ khi ông chuyển tiền trước, rồi đợi ca phẫu thuật kết thúc. Lúc đấy tôi mới có thể nói". Câu trả lời khiến Lão Công lập tức đổi sắc mặt. Ông ta gằn giọng: "Ai cho phép mày nắm đằng chuôi thế?"

Khi Mai quay lưng bỏ đi, Lão Công tiếp tục khích bác: "Mang tiếng là đứa con có hiếu, mà lại từ chối cơ hội chữa bệnh cho mẹ mình à?". Cuối cùng, ông vẫn đưa chiếc thẻ ngân hàng cho cô.

Thay vì biết ơn, Mai nhìn thẳng vào lão bằng ánh mắt đầy căm phẫn rồi buông câu nói được dự đoán là ám ảnh nhất tập phim: "Ông có tin là mẹ tôi biết chuyện sẽ tự sát ngay lập tức không? Cuộc đời của mẹ tôi bị ông hủy hoại, bây giờ đứa con gái duy nhất ông cũng định cướp mất. Thế thì khỏi bệnh để làm cái quái gì!" Lời đáp trả cho thấy Mai không chỉ chống đối mà còn quyết không để Lão Công tiếp tục thao túng cuộc đời hai mẹ con.

Ở diễn biến khác, lão Công đưa cô bồ trẻ tới làng Tĩnh Lặng. Đến làng Tĩnh Lặng, sau khi được nữ quản lý Lan (Thu Quỳnh) niềm nở đón tiếp, lão Công lại có hành động sàm sỡ khi bất ngờ đặt tay lên eo cô ngay trước mặt bạn gái. Chưa dừng lại, ông còn buông lời đầy ẩn ý: "Bảo chủ tịch thay tên cái làng này đi. Tên hay nhưng không hợp. Vừa vào đến đây đã thấy sặc mùi thuốc súng, làm gì có cái gọi là 'Tĩnh Lặng'". Câu nói khiến không khí lập tức trở nên nặng nề, như báo hiệu nơi đây đang che giấu nhiều bí mật.

Trong khi đó, tại công ty Hòa Công Entertainment, Mai chính thức ra mắt các nhân viên. Trúc nhanh chóng tìm cách lấy lòng khi liên tục khen ngợi: "Con gái sếp xinh thật đấy...Tí nữa chị dẫn em đi mua sắm, em thích gì chị mua hết. Chỉ cần sau này nâng đỡ chị một tí là được".

Công ty Hòa Công Entertainment bất ngờ xảy ra biến.

Tuy nhiên, màn "nịnh sếp" chưa kịp tiếp diễn thì Cương (Duy Hưng) đã lạnh lùng cắt ngang bằng một câu nói đầy uy lực: "Vừa gặp đã định mua chuộc à? Vào việc đi!". Sự xuất hiện của Cương một lần nữa cho thấy anh luôn giữ vai trò người kiểm soát mọi trật tự trong công ty.

Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài: "Máu! Mọi người ơi, máu kìa!". Tiếng hô hoảng loạn khiến toàn bộ nhân viên nháo nhào bỏ chạy, liên tục gọi bảo vệ. Cương lập tức lao ra hiện trường với gương mặt lạnh tanh, báo hiệu một vụ án nghiêm trọng sắp được phơi bày.

Liệu Mai có chấp nhận đánh đổi để cứu mẹ? Lão Công đang toan tính điều gì khi tới làng Tĩnh Lặng?

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong Lửa trắng tập 6, phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.