'Lửa trắng' tập 4: Cương 'đen' giấu Mai trong căn hộ, bạn gái bất ngờ tìm đến

(VTC News) -

Trong tập 4 Lửa trắng lên sóng tối 26/6, sau khi biết Mai (Việt Hoa) đang rơi vào tình thế nguy hiểm, Cương "đen" (Duy Hưng) quyết định đưa cô và Thảo đến ở tạm tại căn hộ của mình để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, rắc rối nhanh chóng xuất hiện khi sáng hôm sau, Trúc (Thanh Huế) - bạn gái của Cương bất ngờ mang bữa sáng tới nhà và bắt gặp hai cô gái đang có mặt trong căn hộ.

Bạn gái Cương ''đen'' phát hiện Mai ở căn hộ của người yêu.

Không giấu được sự ngỡ ngàng và khó chịu, Trúc liên tục chất vấn: "Chúng mày là ai đấy? Sao lại ở đây? Anh Cương đâu?". Cuộc chạm trán hứa hẹn sẽ tạo nên tình huống căng thẳng ngay từ đầu tập phim.

Ở một diễn biến khác, Mai bắt đầu làm việc tại công ty của Cương "đen" và lần đầu đối diện với "sếp lớn" Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Ông trùm tỏ ý muốn xem chiếc vòng cổ mà Mai luôn mang theo, nhưng cô kiên quyết từ chối với lý do không thích.

Thái độ cứng cỏi của Mai khiến Lão Công càng chú ý. Khi ông nhận xét cô có tính cách nóng nảy giống mẹ, Mai lập tức đáp trả đầy thẳng thắn: "Không giống ông đâu mà mơ". Màn đối đáp gay gắt này dường như càng khiến Lão Công thêm tin rằng Mai chính là cô con gái mà ông đang tìm kiếm.

Lão Công nghi ngờ Mai là con gái mình.

Trong cuộc họp của ban chuyên án điều tra đường dây ma túy, chỉ huy Việt Đông (NSƯT Tuấn Cường) tiết lộ lực lượng công an đã cài thành công một trinh sát bí mật vào băng nhóm Santana. Người này hiện đã tạo dựng được vị trí nhất định trong bộ phận giám sát của tổ chức, mở ra cơ hội tiếp cận những mắt xích quan trọng của đường dây.

Cũng trong tập này, Sương (Cù Thị Trà) tiếp tục để lộ nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Sau khi bị Lê Trường (Mạnh Cường) từ chối cho đi cùng trong chuyến công việc, cô lập tức nhắn tin báo cáo hành tung của người yêu cho một nhân vật bí ẩn. Động thái này làm dấy lên nghi vấn Sương là ''tay trong'', đang âm thầm theo dõi và cung cấp thông tin về Lê Trường cho người khác.

Tập 4 phim Lửa trắng sẽ lên sóng tối 26/6 trên VTV3.