Nam diễn viên chuyên vai giang hồ bất ngờ hóa tổng tài, gây sốt phim giờ vàng

(VTC News) -

Từng gắn liền với những vai giang hồ, bảo kê hay các nhân vật có số má trên màn ảnh Việt, Duy Hưng đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với hình ảnh mới trong bộ phim giờ vàng Lửa trắng.

Màn "lột xác" từ gã đàn anh bụi bặm thành doanh nhân lịch lãm khiến nhiều khán giả bất ngờ, phản ứng hài hước.

Tạo hình của Duy Hưng trong phim "Lửa trắng" gây xôn xao.

Ngay từ những phân cảnh được hé lộ của Lửa trắng, nhân vật Cương do Duy Hưng đảm nhận đã thu hút sự chú ý. Đây là mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn, nhưng lại xuất hiện dưới vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt.

Khác hẳn vẻ ngoài bụi bặm, phong trần thường thấy, Duy Hưng lần này diện vest chỉn chu, đeo kính, xuất hiện với phong thái điềm tĩnh và có phần bí ẩn. Tạo hình mới khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình mẫu "tổng tài" thường thấy trên màn ảnh.

Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều bình luận xôn xao trước sự thay đổi của nam diễn viên: "Duy Hưng mặc vest nhìn khác hẳn"; "Lần đầu thấy anh Hưng đóng kiểu tổng tài mà vẫn có thần thái rất riêng"; "Đúng là đóng vai gì cũng ra chất của nhân vật"; "Tổng tài nhưng nhìn vẫn có khí chất giang hồ", "Chưa bao giờ thấy Duy Hưng bảnh bao thế này", "Nhìn đã biết là sẽ đi tù tiếp rồi",...

Duy Hưng lần này diện vest chỉn chu, đeo kính, xuất hiện với phong thái điềm tĩnh và có phần bí ẩn.

Nhiều ý kiến cho rằng chính những vai diễn gai góc trước đây đã tạo nên "thương hiệu Duy Hưng" rất riêng. Vì vậy, ngay cả khi thay đổi hình tượng, nam diễn viên vẫn mang đến cảm giác mạnh mẽ, có phần nguy hiểm và đầy sức nặng.

Một trong những điểm được khán giả quan tâm ở Lửa trắng là những phân cảnh tương tác giữa Duy Hưng và nữ diễn viên Việt Hoa. Lần đầu kết hợp trong một dự án dài hơi, cả hai được nhận xét tạo ra màu sắc khá mới trên màn ảnh. Nếu Việt Hoa mang đến hình ảnh nữ chính thông minh, bản lĩnh thì Duy Hưng lại xây dựng nhân vật Cương với vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán.

Thực tế, việc Duy Hưng xuất hiện trong hình tượng doanh nhân lịch lãm ở Lửa trắng được xem là màn "lột xác" đáng chú ý sau nhiều năm gắn liền với các vai giang hồ, anh chị trên màn ảnh.

Duy Hưng từng gây ấn tượng với vai Khương Liều trong "Độc đạo".

Chia sẻ về vai diễn mới, Duy Hưng cho biết anh phải thay đổi khá nhiều từ tạo hình đến cách thể hiện nhân vật. "Tạo hình lần này của tôi khác hẳn những vai trước, từ mái tóc đến trang phục. Tôi vào vai giám đốc một công ty, là nhân vật khá bí ẩn, có phần nguy hiểm, lạnh lùng, đôi khi nói nhiều nhưng cũng tình nghĩa", nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên sinh năm 1989 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh đến từ vai Hoàng "mặt sắt" trong Người phán xử. Sau đó, Duy Hưng liên tiếp ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn cá tính trong Quỳnh búp bê, Mê cung, Phố trong làng, Hành trình công lý, Người một nhà hay Gara hạnh phúc.

Đặc biệt, vai Khương "liều" trong Độc đạo từng mang về cho anh nhiều lời khen nhờ lối diễn duyên dáng, tự nhiên và hàng loạt câu thoại gây sốt mạng xã hội.

Gia đình nhỏ của Duy Hưng.

Dù thường được giao các vai giang hồ, bảo kê hoặc nhân vật có quá khứ phức tạp, Duy Hưng nhiều lần chứng minh khả năng biến hóa qua những vai diễn giàu cảm xúc. Trong Mùa hoa tìm lại, anh gây thiện cảm khi vào vai người cha đơn thân chân chất, còn ở Gara hạnh phúc, nhân vật Trung "trâu" lại mang đến màu sắc hài hước, gần gũi.

Trái ngược với vẻ ngoài gai góc trên màn ảnh, ngoài đời Duy Hưng là người khá kín tiếng. Anh kết hôn với bà xã Nguyễn Huyền vào năm 2019. Điều thú vị là cả hai bén duyên sau khi Nguyễn Huyền xem anh đóng phim Mê cung rồi chủ động nhắn tin làm quen.

Hiện tại, vợ nam diễn viên đã rút khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và hỗ trợ công việc cho chồng. Duy Hưng cũng nhiều lần chia sẻ anh luôn biết ơn bà xã vì đã trở thành hậu phương vững chắc để mình yên tâm theo đuổi nghề diễn.