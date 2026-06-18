LPBank xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc từ 3 trụ cột chiến lược

(VTC News) -

Những năm gần đây, LPBank liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín về môi trường làm việc và thương hiệu nhà tuyển dụng như "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", “Nhà tuyển dụng được yêu thích 2024” hay “Top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất Việt Nam” hay mới đây là Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2025.

Đây được xem là dấu ấn cho hành trình xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, bền vững và giàu cơ hội phát triển của LPBank.

Xây dựng sức hút nhân sự từ 3 trụ cột chiến lược.

Với quy mô gần 10.000 nhân sự trên toàn hệ thống, LPBank xác định con người là nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn. Ngân hàng tập trung xây dựng môi trường làm việc dựa trên 3 trụ cột gồm: chính sách đãi ngộ cạnh tranh, môi trường làm việc tích cực và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Trong đó, chính sách thu nhập và đãi ngộ được xem là một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh của LPBank trên thị trường lao động. Ngân hàng đang áp dụng cơ chế lương CLP (Contribution Linked Pay) – mô hình trả lương linh hoạt dựa trên mức độ đóng góp và hiệu suất thực tế của từng cá nhân.

Bên cạnh chính sách lương thưởng theo kết quả kinh doanh, LPBank còn triển khai cấu trúc đãi ngộ linh hoạt với định hướng ưu tiên thu nhập ổn định thông qua mức lương cơ bản cạnh tranh. Đối với cấp quản lý, ngân hàng tăng cường cơ chế thưởng ngắn hạn và từng bước triển khai ESOP/cổ phiếu thưởng nhằm gắn kết lợi ích cá nhân với chiến lược phát triển bền vững của tổ chức.

Song song với chính sách tài chính, ngân hàng chú trọng nâng cao trải nghiệm nhân viên thông qua nhiều chương trình phúc lợi như chăm sóc sức khỏe, hoạt động gắn kết nội bộ, hỗ trợ đời sống tinh thần và các chương trình đào tạo phát triển năng lực.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Thành viên Ban điều hành kiêm Phó Giám đốc Khối Nhân sự & Dịch vụ nội bộ, nhận danh hiệu Top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất 2025.

Tạo môi trường để nhân sự phát triển dài hạn

Không chỉ hướng đến việc thu hút nhân tài, LPBank còn chú trọng xây dựng môi trường để nhân sự có thể phát triển nghề nghiệp lâu dài. Ngân hàng hiện triển khai nhiều chương trình đào tạo nội bộ như LPBank Future, chương trình đào tạo nghi thức – tác phong chuyên nghiệp cùng các khóa nâng cao nghiệp vụ định kỳ theo quý dành cho nhiều nhóm chức danh khác nhau.

Đặc biệt, mô hình chức danh tại LPBank được phân tách theo từng khối nghiệp vụ, cấp bậc chuyên môn và năng lực quản lý. Cấu trúc này cho phép nhân sự có thể phát triển theo cả hai định hướng: chuyên gia chuyên môn hoặc quản lý điều hành.

Theo bà Nguyễn Hồng Nhung, Thành viên Ban điều hành LPBank: “Đây là nền tảng quan trọng giúp LPBank xây dựng đội ngũ nhân sự kế cận, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ nhân viên chủ động nâng cao năng lực và gắn bó lâu dài với tổ chức”.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, LPBank tiếp tục xác định nguồn nhân lực là yếu tố trọng tâm tạo nên năng lực cạnh tranh và sức bật tăng trưởng dài hạn.

Việc đầu tư vào môi trường làm việc, chính sách nhân sự và lộ trình phát triển nghề nghiệp không chỉ giúp ngân hàng gia tăng sức hút tuyển dụng, mà còn tạo nền tảng để xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và sự thay đổi của thị trường tài chính.

Với định hướng lấy con người làm trọng tâm, LPBank đang từng bước xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc – nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển năng lực, gia tăng giá trị bản thân và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của tổ chức.