LPBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt gần 15.000 tỷ đồng 

Sáng 28/4/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã chứng khoán LPB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Ninh Bình.

Bước sang năm 2026, LPBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 615.600 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6%, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 5% lên 14.982 tỷ đồng.

Năm 2026 được LPBank xác định là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển mới, sau chuỗi năm tăng trưởng liên tục và hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế trên thị trường.

LPBank tiếp tục kiên định chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ số 1 tại khu vực nông thôn và đô thị loại 2. Đồng thời, LPBank từng bước mở rộng hiện diện ở phân khúc khách hàng cao cấp, với mục tiêu lọt top 5 dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại các đô thị lớn.

Ông Hồ Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT LPBank phát biểu tại Đại hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, LPBank phát huy lợi thế mạng lưới rộng khắp, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và đô thị loại 2, nơi nhu cầu tiếp cận dịch vụ tài chính vẫn còn dư địa lớn.

Ngân hàng tập trung phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc thù từng phân khúc khách hàng, qua đó vừa mở rộng độ phủ, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ.

Song song, LPBank tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững gắn với kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Một trong những trọng tâm là tái cơ cấu nguồn thu theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi, thông qua việc đẩy mạnh ngân hàng số, dịch vụ thanh toán, bancassurance và các sản phẩm tài chính giá trị gia tăng.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu mà còn giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng – xu hướng đang ngày càng rõ nét trong ngành ngân hàng.

Điểm đáng chú ý tại đại hội năm nay là tờ trình bổ sung vào phút chót liên quan đến việc tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Theo đó, LPBank dự kiến thành lập công ty TNHH một thành viên do ngân hàng sở hữu 100% vốn để hoạt động tại VIFC, đồng thời có thể góp vốn, thành lập các pháp nhân khác trong hệ sinh thái này.

Định hướng này được ban lãnh đạo xác định là bước đi chiến lược dài hạn, nhằm mở rộng không gian tăng trưởng ngoài mô hình ngân hàng truyền thống.

Trong bối cảnh biên lợi nhuận tín dụng ngày càng cạnh tranh, việc tham gia các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như dịch vụ tài chính quốc tế, quản lý tài sản, huy động vốn quốc tế hay tài sản số được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa nguồn thu.

Không chỉ vậy, việc hiện diện tại VIFC còn mở ra khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế, đối tác chiến lược và các cơ chế chính sách đặc thù, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngân hàng trong dài hạn.

Sau một năm lợi nhuận tăng trưởng, LPBank trình cổ đông phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng hơn 8.961 tỷ đồng.