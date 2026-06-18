Chủ nhà World Cup 2026 dùng công nghệ cho cầu thủ vào 'thế giới ảo' tập luyện

(VTC News) -

Theo O Globo, đội tuyển Canada đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cải thiện khả năng xử lý tình huống và tốc độ ra quyết định của các cầu thủ. Công nghệ này được đưa vào chương trình tập luyện của đội tuyển Canada từ năm 2025, khi huấn luyện viên Jesse Marsch xác định mục tiêu lớn nhất là nâng cấp đội bóng có sức cạnh tranh tại World Cup 2026 tổ chức trên sân nhà.

Trong các buổi tập, cầu thủ đeo kính thực tế ảo và sử dụng bộ điều khiển cầm tay để thực hiện hàng loạt bài kiểm tra nhận thức. Họ phải nhanh chóng nhận diện màu sắc, hình dạng, chuyển động hoặc các mô hình xuất hiện trước mắt trong thời gian cực ngắn. Khi thực hiện, độ khó sẽ tăng dần lên, trong khi thời gian đưa ra quyết định bị rút ngắn.

Đội tuyển Canada sử dụng công nghệ thực tế ảo kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI)cải thiện khả năng xử lý tình huống và tốc độ ra quyết định.

Ban huấn luyện Canada cho rằng phương pháp này giúp phát triển đồng thời tốc độ xử lý thông tin, khả năng phối hợp vận động, tầm nhìn và năng lực ra quyết định dưới áp lực. Đây đều là những yếu tố quan trọng trong triết lý bóng đá mà Jesse Marsch xây dựng cho Canada.

“Điều đầu tiên chúng tôi khuyến khích các cầu thủ làm sau khi thức dậy là tập luyện chương trình này. Nó thử thách khả năng nhận thức cũng như sự phối hợp giữa hai bán cầu não”, HLV Marsch chia sẻ.

Video: Canada hoà 1-1 Bosnia & Herzegovina

Nền tảng khoa học của chương trình được xây dựng từ nghiên cứu của các chuyên gia Đại học Harvard. Ban đầu, dự án tập trung vào việc nghiên cứu các bệnh thoái hóa thần kinh trước khi được ứng dụng vào lĩnh vực thể thao. “Chúng tôi đang huấn luyện não bộ, độ chính xác và thời gian phản ứng. Cũng giống như cơ bắp, não bộ hoàn toàn có thể được rèn luyện để nâng cao hiệu suất”, một thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết.

Ban đầu, nhiều cầu thủ Canada tỏ ra nghi ngờ hiệu quả của hệ thống này khi cho rằng nó không khác nhiều so với các trò chơi thực tế ảo. Tuy nhiên, họ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ khi chương trình bắt đầu ghi nhận và xếp hạng thành tích của từng người. Sự cạnh tranh giữa các thành viên trong đội trở thành động lực trong các buổi tập.

Theo ban huấn luyện, hiệu quả của chương trình đã phần nào được thể hiện trên sân cỏ. Một ví dụ điển hình là trận giao hữu giữa Canada và Tunisia. Trong một pha phản công nguy hiểm của đối phương, tiền đạo Liam Millar đã băng về gần như hết chiều dài sân để cắt đứt tình huống có thể dẫn tới bàn thua.

Millar cho rằng việc thường xuyên sử dụng hệ thống thực tế ảo đã giúp anh cải thiện đáng kể khả năng quan sát và phản ứng. “Tôi học cách liên tục quan sát, tận dụng tầm nhìn và xử lý thông tin nhanh hơn. Tôi nghĩ chương trình thực sự hữu ích trong những khoảnh khắc mà mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc”, tiền đạo Canada nói.